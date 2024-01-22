«Неудержимые-4» стали лидером по числу номинаций на «Золотую малину» в этом году

Антипремия «Золотая малина», которую присуждают за наименее удачные фильмы года, объявила претендентов. Лидером по числу номинация стала четвертая часть боевика «Неудержимые».
Фильм Скотта Во с Джейсоном Стэтемом и Дольфом Лундгреном представлена в семи категориях, включая «Худший фильм», «Худшая актриса второго плана» (Меган Фокс), «Худший актер второго плана» (Сильвестр Сталлоне), «Худшая экранная пара», «Худший ремейк/приквел/сиквел», «Худший режиссер» и «Худший сценарий».
Второе место с пятью номинациями делят возрождение классического фильма ужасов «Изгоняющий дьявола: Верующий» и треш-хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед». Сразу в четырех категориях засветились два высокобюджетных фильма о супергероях — «Шазам! Ярость богов» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
За победу в главной категории «Худший фильм» с «Неудержимыми-4» поборются «Мег-2: Бездна», «Изгоняющий дьявола: Верующий», «Винни-Пух: Кровь и мед» и «Шазам! Ярость богов».
В прошлом году список номинантов на «Золотую малину» вызвал скандал — в категорию «Худшая актриса» включили 12-летнюю Райан Киру Армстронг, сыгравшую в новой экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». На организаторов премии посыпался шквал критики, имя Армстронг удалили из списка номинантов. Основатель антипремии Джон Уилсон принес извинения актрисе и заявил, что впредь на «Золотую малину» смогут номинироваться только совершеннолетние актеры.
Звание «Худшего фильма» в прошлом году получила «Блондинка», которая также забрала награду за худший сценарий.