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Организаторы «Золотой малины» извинились перед 12-летней актрисой за номинацию

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:33

Антипремия «Золотая малина» ввела возрастные ограничения для номинантов после того, как 12-летняя Райан Кира Армстронг была представлена в категории на звание худшей актрисы. Об этом сообщает Variety.

Основатель антипремии Джон Уилсон выпустил заявление, в котором принес актрисе извинения и подтвердил, что ее имя удалено из списка номинантов. Он также добавил, что впредь на «Золотую малину» смогут номинироваться только совершеннолетние актеры.

«Иногда вы делаете что‑то не подумав, а потом вас за это осуждают. И тогда вы получаете по заслугам. Именно поэтому была создана премия „Золотая малина“. Мы никогда не ставили перед собой цель похоронить чью-либо карьеру. Именно поэтому была создана наша премия за восстановление репутации. Все совершают ошибки, в том числе и мы», — сказал Уилсон.

23 января американская антипремия в области кино опубликовала список номинантов. В их числе оказалась 12-летняя Райан Кира Армстронг — Чарли из новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга. Из‑за этого в сети поднялся шквал критики в отношении организаторов премии.

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Джон УилсонСтивен Кинг
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