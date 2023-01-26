Организаторы «Золотой малины» извинились перед 12-летней актрисой за номинацию

Антипремия «Золотая малина» ввела возрастные ограничения для номинантов после того, как 12-летняя Райан Кира Армстронг была представлена в категории на звание худшей актрисы. Об этом сообщает Variety.
Основатель антипремии Джон Уилсон выпустил заявление, в котором принес актрисе извинения и подтвердил, что ее имя удалено из списка номинантов. Он также добавил, что впредь на «Золотую малину» смогут номинироваться только совершеннолетние актеры.
«Иногда вы делаете что‑то не подумав, а потом вас за это осуждают. И тогда вы получаете по заслугам. Именно поэтому была создана премия „Золотая малина“. Мы никогда не ставили перед собой цель похоронить чью-либо карьеру. Именно поэтому была создана наша премия за восстановление репутации. Все совершают ошибки, в том числе и мы», — сказал Уилсон.
23 января американская антипремия в области кино опубликовала список номинантов. В их числе оказалась 12-летняя Райан Кира Армстронг — Чарли из новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга. Из‑за этого в сети поднялся шквал критики в отношении организаторов премии.