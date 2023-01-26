Организаторы «Золотой малины» извинились перед 12-летней актрисой за номинацию

«Иногда вы делаете что‑то не подумав, а потом вас за это осуждают. И тогда вы получаете по заслугам. Именно поэтому была создана премия „Золотая малина“. Мы никогда не ставили перед собой цель похоронить чью-либо карьеру. Именно поэтому была создана наша премия за восстановление репутации. Все совершают ошибки, в том числе и мы», — сказал Уилсон.