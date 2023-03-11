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«Блондинка» и Джаред Лето — лауреаты «Золотой малины»-2023

Денис Ламехов
Сегодня в 17:59

43-я ежегодная антипремия «Золотая малина» объявила лауреатов — их перечисляет The Hollywood Reporter.

Итоги выглядят так:

— Худший фильм: «Блондинка»

— Худшая мужская роль: Джаред Лето («Морбиус»)

— Худший ремейк, плагиат или сиквел: «Пиноккио» (Disney)

— Худший сценарий: «Блондинка»

— Худшая женская роль второго плана: Адриа Архона («Морбиус»)

— Худшая мужская роль второго плана: Том Хэнкс («Элвис»)

— Худший экранный дуэт: Том Хэнкс и его лицо в латексе («Элвис»)

— Худший режиссер: Machine Gun Kelly и Мод Сан («Добрый траур»)

— Приз за восстановление репутации: Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)

Интересно, что исполнительница главной роли в «Блондинке» Ана де Армас номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса 2023 года.

Премию в номинации «Худшая женская роль» организаторы дали сами себе за скандал с 12-летней актрисой Райан Кирой Армстронг.

Теперь они извинились и заявили, что не достигшие несовершеннолетия актеры отныне не смогут претендовать на «Золотую малину».

Антипремию каждый год вручают за день до церемонии «Оскар». В предвкушении нее «Афиша Daily» спросила у российских режиссеров, кто, по их мнению, заберет статуэтки.

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Джаред ЛетоТом ХэнксАна де АрмасКолин Фаррелл
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