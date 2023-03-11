43-я ежегодная антипремия «Золотая малина» объявила лауреатов — их перечисляет The Hollywood Reporter.
Итоги выглядят так:
— Худший фильм: «Блондинка»
— Худший сценарий: «Блондинка»
— Худшая женская роль второго плана: Адриа Архона («Морбиус»)
— Худший экранный дуэт: Том Хэнкс и его лицо в латексе («Элвис»)
— Худший режиссер: Machine Gun Kelly и Мод Сан («Добрый траур»)
— Приз за восстановление репутации: Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Интересно, что исполнительница главной роли в «Блондинке» Ана де Армас номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса 2023 года.
Премию в номинации «Худшая женская роль» организаторы дали сами себе за скандал с 12-летней актрисой Райан Кирой Армстронг.
Теперь они извинились и заявили, что не достигшие несовершеннолетия актеры отныне не смогут претендовать на «Золотую малину».
Антипремию каждый год вручают за день до церемонии «Оскар». В предвкушении нее «Афиша Daily» спросила у российских режиссеров, кто, по их мнению, заберет статуэтки.