Реклама
Новости

«Золотая малина» — под шквалом критики из‑за номинации 12-летней актрисы на худшую женскую роль

Денис Ламехов
Сегодня в 19:48

Вчера, 23 января, американская антипремия в области кино опубликовала список номинантов в привычных категориях худших кинематографических работ года — от фильмов до второстепенных ролей.

В числе номинированных в разделе «Худшая актриса» оказалась 12-летняя Райан Кира Армстронг — Чарли из новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга. Следом в сети поднялся шквал критики в отношении организаторов премии. Рассказываем об этой истории чуть подробнее.

В коллективном сознании пользователей и кинокритиков оперативно всплыл другой случай, когда на «Золотую малину» был номинирован совсем молодой актер: в 2000-м в список сразу в двух категориях — «Худшая роль второго плана» и «Худшая экранная пара» с Натали Портман — попал Джейк Ллойд, сыгравший юного Анакина Скайуокера в эпизоде «Звездных войн» под названием «Скрытая угроза» (1999).

На тот момент ему было 10 лет. Трилогию приквелов «Звездных войн» приняли холодно, Ллойд свернул актерскую карьеру, столкнувшись с травлей (вызванной в том числе завистью) со стороны одноклассников и рабочими перегрузками. «Вся моя школьная жизнь была адом на Земле», — говорил он в интервью спустя 13 лет после выхода ленты.

Высказываясь о нынешней номинации Райан Киры Армстронг, 11-летний Джулиан Хиллиард из мини-сериала «Ванда/Вижн» заявил: «„Золотая малина“ и без того мерзкая, но выдвигать кандидатуру ребенка просто отвратительно и неправильно. Зачем подвергать его риску буллинга или чего похуже? Будьте лучше».

Джо Руссо, участник режиссерского тандема братьев Руссо, высказался так: «„Малина“ опустилась до новых низов, номинировав одиннадцатилетнюю [на момент съемок актрисе было 11 лет] девочку, чье выступление мне по правде говоря понравилось. Если намереваетесь и далее низводить человеческий труд, то нацельтесь хотя бы на взрослых».

«„Золотая малина“ — отбросы киномира. Я разговаривал с Райан Кирой Армстронг на вечеринке по поводу выхода „Воспламеняющей взглядом“ — она была в восторге, услышав, какой прекрасной оказалась ее роль (и это действительно так). Это [номинация на антипремию] выпотрошит любого начинающего актера», — заявил критик Дэйв Ли (он же — Dave Lee Down Under на ютьюбе).

Организаторам «Малины» припомнили и два других недавних эпизода. Два года назад они выделили для Уиллиса отдельную категорию — «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В ней актеру вручили награду за фильм «Звездный рубеж».

После сообщения о том, что актер страдает от афазии, расстройства речи, награду им пришлось отзывать. Незадолго до этого в твиттере премии появилось сообщение с сожалениями о состоянии Уиллиса. К нему было добавлено высказывание, которое многие подписчики сочли бестактным: «Возможно, это объясняет, почему в 2021 году он решил уйти красиво».

Второй случай связан с отзывом еще одной номинации — еще в 1980-м в список претенденток на худшую женскую роль вошла Шелли Дюваль, сыгравшая Венди Торренс в «Сиянии» Стэнли Кубрика. Правда статуэтка тогда отошла Брук Шилдс — ей тогда тоже было всего 15.

Позднее выяснилось, что Кубрик доводил Дюваль до изнеможения, добиваясь нужного результата. Она назвала свой опыт работы с режиссером «практически невыносимым».

расскажите друзьям
люди
Стэнли КубрикДжо РуссоСтивен КингНатали ПортманБрюс Уиллис
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»