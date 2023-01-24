Вчера, 23 января, американская антипремия в области кино опубликовала список номинантов в привычных категориях худших кинематографических работ года — от фильмов до второстепенных ролей.
В числе номинированных в разделе «Худшая актриса» оказалась 12-летняя Райан Кира Армстронг — Чарли из новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга. Следом в сети поднялся шквал критики в отношении организаторов премии. Рассказываем об этой истории чуть подробнее.
В коллективном сознании пользователей и кинокритиков оперативно всплыл другой случай, когда на «Золотую малину» был номинирован совсем молодой актер: в 2000-м в список сразу в двух категориях — «Худшая роль второго плана» и «Худшая экранная пара» с Натали Портман — попал Джейк Ллойд, сыгравший юного Анакина Скайуокера в эпизоде «Звездных войн» под названием «Скрытая угроза» (1999).
На тот момент ему было 10 лет. Трилогию приквелов «Звездных войн» приняли холодно, Ллойд свернул актерскую карьеру, столкнувшись с травлей (вызванной в том числе завистью) со стороны одноклассников и рабочими перегрузками. «Вся моя школьная жизнь была адом на Земле», — говорил он в интервью спустя 13 лет после выхода ленты.
Джо Руссо, участник режиссерского тандема братьев Руссо, высказался так: «„Малина“ опустилась до новых низов, номинировав одиннадцатилетнюю [на момент съемок актрисе было 11 лет] девочку, чье выступление мне по правде говоря понравилось. Если намереваетесь и далее низводить человеческий труд, то нацельтесь хотя бы на взрослых».
«„Золотая малина“ — отбросы киномира. Я разговаривал с Райан Кирой Армстронг на вечеринке по поводу выхода „Воспламеняющей взглядом“ — она была в восторге, услышав, какой прекрасной оказалась ее роль (и это действительно так). Это [номинация на антипремию] выпотрошит любого начинающего актера», — заявил критик Дэйв Ли (он же — Dave Lee Down Under на ютьюбе).
Организаторам «Малины» припомнили и два других недавних эпизода. Два года назад они выделили для Уиллиса отдельную категорию — «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В ней актеру вручили награду за фильм «Звездный рубеж».
После сообщения о том, что актер страдает от афазии, расстройства речи, награду им пришлось отзывать. Незадолго до этого в твиттере премии появилось сообщение с сожалениями о состоянии Уиллиса. К нему было добавлено высказывание, которое многие подписчики сочли бестактным: «Возможно, это объясняет, почему в 2021 году он решил уйти красиво».
Второй случай связан с отзывом еще одной номинации — еще в 1980-м в список претенденток на худшую женскую роль вошла Шелли Дюваль, сыгравшая Венди Торренс в «Сиянии» Стэнли Кубрика. Правда статуэтка тогда отошла Брук Шилдс — ей тогда тоже было всего 15.
Позднее выяснилось, что Кубрик доводил Дюваль до изнеможения, добиваясь нужного результата. Она назвала свой опыт работы с режиссером «практически невыносимым».