На тот момент ему было 10 лет. Трилогию приквелов «Звездных войн» приняли холодно, Ллойд свернул актерскую карьеру, столкнувшись с травлей (вызванной в том числе завистью) со стороны одноклассников и рабочими перегрузками. «Вся моя школьная жизнь была адом на Земле», — говорил он в интервью спустя 13 лет после выхода ленты.