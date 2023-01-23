«Блондинка» и «Пиноккио» Земекиса: объявлены номинанты на «Золотую малину»

Лидером антипремии стала «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли. Картину номинировали сразу в 8 категориях. Следом за ней идет комедия «Доброго траура» (7 номинаций), и замыкает тройку лидеров «Пиноккио» от Роберта Земекиса (6 номинаций).