«Блондинка» и «Пиноккио» Земекиса: объявлены номинанты на «Золотую малину»

43-я ежегодная антипремия «Золотая малина» объявила номинантов, которые хуже всех проявили себя за прошедший год. Победители станут известны в преддверии «Оскара» — 11 марта.
Лидером антипремии стала «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли. Картину номинировали сразу в 8 категориях. Следом за ней идет комедия «Доброго траура» (7 номинаций), и замыкает тройку лидеров «Пиноккио» от Роберта Земекиса (6 номинаций).
Полный список номинантов на «Золотую малину»
Худший фильм
- «Блондинка»
- «Пиноккио»
- «Доброго траура»
- «Русалка и дочь короля»
- «Морбиус»
Худшая женская роль
- Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»)
- Дайана Китон («Мак и Рита»)
- Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»)
- Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»)
- Алисия Силверстоун («Рекуин»)
Худшая мужская роль
- Том Хэнкс («Пиноккио»)
- Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»)
- Джаред Лето («Морбиус»)
- Пит Дэвидсон («Мармадюк»)
- Машин Ган Келли («Доброго траура»)
Худший ремейк, плагиат или сиквел
- Две части «365 дней»
- «Пиноккио»
- «Воспламеняющая взглядом»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Блондинка»
Худшая женская роль второго плана
- Пенелопа Крус («Код 355»)
- Фань Бинбин («Код 355» и «Русалка и дочь короля»)
- Мира Сорвино («Ламборгини: человек-легенда»)
- Лоррейн Бракко («Пиноккио»)
- Адриа Архона («Морбиус»)
Худшая мужская роль второго плана
- Том Хэнкс («Элвис»)
- Ксавье Сэмюэль («Блондинка»)
- Эван Уилльямс («Блондинка»)
- Пит Дэвидсон («Доброго траура»)
- Мод Сан («Доброго траура»)
Худший экранный дуэт
- Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»)
- Персонажи, основанные на реальных людях, из сцены в Белом доме («Блондинка»)
- Том Хэнкс и его смехотворный акцент и латексное лицо («Элвис»)
- Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами («Блондинка»)
- Два сиквела «365 дней»
Худший режиссер
- Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»)
- Джадд Апатоу («Пузырь»)
- Эндрю Доминик («Блондинка»)
- Даниель Эспиноса («Морбиус»)
- Роберт Земекис («Пиноккио»)
Худший сценарий
- «Блондинка»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Доброго траура»
- «Пиноккио»
- «Морбиус»