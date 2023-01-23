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«Блондинка» и «Пиноккио» Земекиса: объявлены номинанты на «Золотую малину»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:03

43-я ежегодная антипремия «Золотая малина» объявила номинантов, которые хуже всех проявили себя за прошедший год. Победители станут известны в преддверии «Оскара» — 11 марта.

Лидером антипремии стала «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли. Картину номинировали сразу в 8 категориях. Следом за ней идет комедия «Доброго траура» (7 номинаций), и замыкает тройку лидеров «Пиноккио» от Роберта Земекиса (6 номинаций).

Полный список номинантов на «Золотую малину»

Худший фильм

  • «Блондинка»
  • «Пиноккио»
  • «Доброго траура»
  • «Русалка и дочь короля»
  • «Морбиус»

Худшая женская роль

  • Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»)
  • Дайана Китон («Мак и Рита»)
  • Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»)
  • Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»)
  • Алисия Силверстоун («Рекуин»)

Худшая мужская роль

Худший ремейк, плагиат или сиквел

  • Две части «365 дней»
  • «Пиноккио»
  • «Воспламеняющая взглядом»
  • «Мир Юрского периода: Господство»
  • «Блондинка»

Худшая женская роль второго плана

  • Пенелопа Крус («Код 355»)
  • Фань Бинбин («Код 355» и «Русалка и дочь короля»)
  • Мира Сорвино («Ламборгини: человек-легенда»)
  • Лоррейн Бракко («Пиноккио»)
  • Адриа Архона («Морбиус»)

Худшая мужская роль второго плана

  • Том Хэнкс («Элвис»)
  • Ксавье Сэмюэль («Блондинка»)
  • Эван Уилльямс («Блондинка»)
  • Пит Дэвидсон («Доброго траура»)
  • Мод Сан («Доброго траура»)

Худший экранный дуэт

  • Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»)
  • Персонажи, основанные на реальных людях, из сцены в Белом доме («Блондинка»)
  • Том Хэнкс и его смехотворный акцент и латексное лицо («Элвис»)
  • Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами («Блондинка»)
  • Два сиквела «365 дней»

Худший режиссер

  • Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»)
  • Джадд Апатоу («Пузырь»)
  • Эндрю Доминик («Блондинка»)
  • Даниель Эспиноса («Морбиус»)
  • Роберт Земекис («Пиноккио»)

Худший сценарий

  • «Блондинка»
  • «Мир Юрского периода: Господство»
  • «Доброго траура»
  • «Пиноккио»
  • «Морбиус»
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