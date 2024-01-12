В Александринском театре отменили спектакль «1881» по роману Бориса Акунина

В Александринском театре отменили показы спектаклей «1881» Валерия Фокина по пьесе Бориса Акунина. Об этом сообщает «Фонтанка».
Серия спектаклей должна была состояться 12–14 января. Депутат питерского ЗакСа Борис Вишневский от «Яблока» рассказал в своем телеграм-канале, что утром его помощнице пришло оповещение, что спектакль отменен.
«Можно только догадываться о причинах отмены прекрасного спектакля. Скорее всего, это связано с включением автора, по чьей пьесе поставлен спектакль в известный список „террористов и экстремистов“, составляемый Росфинмониторингом», — подчеркнул депутат.
Теперь на сайте театра 13 и 14 января на основной сцене вместо «1881» стоит экскурсия «Блистательный Александринский театр». Ранее эта постановка шла в театре без имени драматурга.
15 декабря появилась информация, что издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина из‑за его высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.
В конце декабря спектакли по произведениям Бориса Акунина отменили в РАМТ и Московского Губернского театра.