Бориса Акунина внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщает ТАСС.
«Чхартишвили Георгий Шалвович*, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР», — появилась строчка в перечне. Согласно закону, внесенные в реестр люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе использовать деньги на своих счетах или открывать новые.
15 декабря издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.
О каких публичных заявлениях шла речь, не уточнялось. Однако ранее писатели публично осудили спецоперацию и стали жертвами пранкеров Вована и Лексуса.
Акунину позвонили от имени Владимира Зеленского и экс-министра культуры Александра Ткаченко. В разговоре с ними писатель выразил поддержку ВСУ и заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал Акунина врагом и призвал его «уничтожить».
В разговоре с Быковым один из пранкеров представился главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре писатель сказал, что ему обидно за убийство русских, но у него нет претензий к киевскому режиму.
* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.