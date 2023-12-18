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Бориса Акунина внесли в реестр экстремистов и террористов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщает ТАСС.

«Чхартишвили Георгий Шалвович*, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР», — появилась строчка в перечне. Согласно закону, внесенные в реестр люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе использовать деньги на своих счетах или открывать новые.

15 декабря издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.

О каких публичных заявлениях шла речь, не уточнялось. Однако ранее писатели публично осудили спецоперацию и стали жертвами пранкеров Вована и Лексуса.

Акунину позвонили от имени Владимира Зеленского и экс-министра культуры Александра Ткаченко. В разговоре с ними писатель выразил поддержку ВСУ и заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал Акунина врагом и призвал его «уничтожить».

В разговоре с Быковым один из пранкеров представился главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре писатель сказал, что ему обидно за убийство русских, но у него нет претензий к киевскому режиму.

* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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Борис АкунинГригорий ЧхартишвилиГеоргий ЧхартишвилиВладимир ЗеленскийАлександр ТкаченкоАндрей ГурулевДмитрий БыковАндрей Ермак
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