РАМТ отменил постановки по произведениям Бориса Акунина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55
Фото: Dmitry Smirnov

Российский академический молодежный театр (РАМТ) отменил показы спектаклей, поставленных по произведениям Бориса Акунина. Как сообщили «Интерфаксу», это связано с «общественным резонансом» вокруг «последних высказываний писателя».

Из репертуара театра исключили спектакли «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия». РАМТ убрал имя Акунина с афиш спектаклей по его пьесам и книгам еще в прошлом году.

По данным РИА «Новости», Александринский театр, где тоже показывают спектакль по пьесе Акунина, получил запрос из Следственного комитета и готовит на него ответ.

18 декабря Московский Губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Акунина, запланированные на зиму и весну. Впервые спектакль был показан в 2017 году.

18 декабря Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов. В отношении писателя возбудили уголовное дело по статьям о публичном оправдании терроризма и публичном распространении фейков о действиях Российской армии.

15 декабря появилась информация, что издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина из‑за его высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.

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