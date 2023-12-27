РАМТ отменил постановки по произведениям Бориса Акунина

Российский академический молодежный театр (РАМТ) отменил показы спектаклей, поставленных по произведениям Бориса Акунина. Как сообщили «Интерфаксу», это связано с «общественным резонансом» вокруг «последних высказываний писателя».
Из репертуара театра исключили спектакли «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия». РАМТ убрал имя Акунина с афиш спектаклей по его пьесам и книгам еще в прошлом году.
По данным РИА «Новости», Александринский театр, где тоже показывают спектакль по пьесе Акунина, получил запрос из Следственного комитета и готовит на него ответ.
18 декабря Московский Губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Акунина, запланированные на зиму и весну. Впервые спектакль был показан в 2017 году.
15 декабря появилась информация, что издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина из‑за его высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях.