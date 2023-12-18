Московский Губернский театр отменил показы спектакля по роману Бориса Акунина

Московский Губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Бориса Акунина — они были запланированы на зиму и весну. Об этом сообщили на сайте театра.
Спектакль должны были показать 19 января, 29 февраля и 31 марта. Однако 15 декабря театр решил отказаться от представлений по неизвестным причинам. Первый спектакль, который не состоялся, был назначен как раз на 15 декабря.
Впервые «Приключения Фандорина» показали впервые в 2017 году. Спектакль выпустили артисты Московского Губернского театра вместе с Фондом Сергея Безрукова.
15 декабря появилась информация, что издательство «АСТ» остановило распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова* из‑за их высказываний. Работы писателей также были сняты с продаж во многих книжных сетях. «Афиша Daily» выясняла, почему книги авторов запретили.