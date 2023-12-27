ФНС начала налоговую проверку Насти Ивлеевой. Mash пишет, что ей грозит до пяти лет

Одного из участников ивента — рэпера Vacio, который пришел на ивент в носке, надетом на половой член, и кроссовках, — арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. В решении по его административному делу суд назвал вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».