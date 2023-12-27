ФНС начала налоговую проверку Насти Ивлеевой. Mash пишет, что ей грозит до пяти лет

Семён Гудошников
Сегодня в 11:56
Фото: Lunapark

ФНС начала выездную налоговую проверку Насти Ивлеевой, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Проверка, по ее словам, проходит по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

«И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО», — заявила Мизулина в своем телеграм-канале.

Mash пишет, что Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Shot со ссылкой на источник сообщает, что основной компанией блогерки, попавшей под проверку, стала «Ивлеева Продакшн». Телеграм-канал утверждает, что в апреле этого года «на фоне множества налоговых проверок» Ивлеева переписала фирму на подругу детства Анну Самакову.

«Уже тогда у налоговой были вопросы к этому ООО. При выручке в 122 млн рублей и официальной прибыли в 52 млн, компания заплатила 6 млн рублей налогов», — пишет Shot.

Еще две компании Ивлеевой, которые проверяет ФНС, — ООО «Блеск», которая занимается ресторанным бизнесом, и «Коленки пчелы», производящая чипсы «Изи Пизи» и газировку с изображением блогерки, сообщает телеграм-канал.

20 декабря Ивлеева организовала в «Мутаборе» «почти голую» вечеринку. Ее посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости.

Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов оскорбило мероприятие. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить организаторку на экстремизм и пропаганду ЛГБТ*.

Одного из участников ивента — рэпера Vacio, который пришел на ивент в носке, надетом на половой член, и кроссовках, — арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. В решении по его административному делу суд назвал вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Настя Ивлеева, Филипп Киркоров, Дима Билан и еще ряд пришедших в «Мутабор» извинились за участие в вечеринке. МТС и «Тинькофф Банк» отказались от сотрудничества с Ивлеевой.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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