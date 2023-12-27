ФНС начала налоговую проверку Насти Ивлеевой. Mash пишет, что ей грозит до пяти лет

ФНС начала выездную налоговую проверку Насти Ивлеевой, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Проверка, по ее словам, проходит по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
«И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО», — заявила Мизулина в своем телеграм-канале.
Mash пишет, что Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Shot со ссылкой на источник сообщает, что основной компанией блогерки, попавшей под проверку, стала «Ивлеева Продакшн». Телеграм-канал утверждает, что в апреле этого года «на фоне множества налоговых проверок» Ивлеева переписала фирму на подругу детства Анну Самакову.
«Уже тогда у налоговой были вопросы к этому ООО. При выручке в 122 млн рублей и официальной прибыли в 52 млн, компания заплатила 6 млн рублей налогов», — пишет Shot.
Еще две компании Ивлеевой, которые проверяет ФНС, — ООО «Блеск», которая занимается ресторанным бизнесом, и «Коленки пчелы», производящая чипсы «Изи Пизи» и газировку с изображением блогерки, сообщает телеграм-канал.
20 декабря Ивлеева организовала в «Мутаборе» «почти голую» вечеринку. Ее посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости.
Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов оскорбило мероприятие. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить организаторку на экстремизм и пропаганду ЛГБТ*.
Одного из участников ивента — рэпера Vacio, который пришел на ивент в носке, надетом на половой член, и кроссовках, — арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. В решении по его административному делу суд назвал вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».
Настя Ивлеева, Филипп Киркоров, Дима Билан и еще ряд пришедших в «Мутабор» извинились за участие в вечеринке. МТС и «Тинькофф Банк» отказались от сотрудничества с Ивлеевой.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.