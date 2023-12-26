Против Ивлеевой подали коллективный иск на 1 млрд рублей из‑за «голой» вечеринки

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Насте Ивлеевой после «голой» вечеринки в «Мутаборе». Об этом пишет РИА «Новости».
Истцами выступают 22 гражданина. Они просят выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей. Дата заседания пока не назначена. По данным RT, в качестве обеспечительной меры по иску у Ивлеевой могут арестовать имущество.
Инициатором иска стал продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Он и остальные истцы требуют, чтобы Ивлеева перевела 1 млрд рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
С 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой под названием «Almost Naked Party» («Почти голая вечеринка»). Гостями стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
Происходящее на вечеринке (особенно наряд рэпера Vacio) возмутило некоторых зрителей. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм. Общественники также написали в СК, МВД и прокуратуру заявления с требованием проверить вечеринку на «пропаганду ЛГБТ»*.
Позже Ивлеева записала видеообращение, в котором рассказала о создании мероприятия, прокомментировала образ гостей и рэпера Vacio в частности, а также принесла извинения и пообещала передать часть заработанных денег благотворительным организациям. Подобные видео в свою очередь также записали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Vacio и Дима Билан.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.