Против Ивлеевой подали коллективный иск на 1 млрд рублей из‑за «голой» вечеринки

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:33
Фото: Настя Ивлеева/Telegram

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Насте Ивлеевой после «голой» вечеринки в «Мутаборе». Об этом пишет РИА «Новости».

Истцами выступают 22 гражданина. Они просят выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей. Дата заседания пока не назначена. По данным RT, в качестве обеспечительной меры по иску у Ивлеевой могут арестовать имущество.

Инициатором иска стал продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Он и остальные истцы требуют, чтобы Ивлеева перевела 1 млрд рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

С 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой под названием «Almost Naked Party» («Почти голая вечеринка»). Гостями стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.

Происходящее на вечеринке (особенно наряд рэпера Vacio) возмутило некоторых зрителей. Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм. Общественники также написали в СК, МВД и прокуратуру заявления с требованием проверить вечеринку на «пропаганду ЛГБТ»*.

Позже Ивлеева записала видеообращение, в котором рассказала о создании мероприятия, прокомментировала образ гостей и рэпера Vacio в частности, а также принесла извинения и пообещала передать часть заработанных денег благотворительным организациям. Подобные видео в свою очередь также записали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Vacio и Дима Билан.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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