«Я осуждаю сторонников ЛГБТ*»: рэпер Vacio извинился на камеру за участие в вечеринке Насти Ивлеевой

На записи Николай Васильев (настоящее имя артиста) говорит, что хотел удивить гостей закрытого мероприятия, дресс-код которого был указан как «почти голый», поэтому и придумал такой образ. По словам Васильева, он «оказался замешан» в видео с участниками вечеринки, которых «абсолютно не знает».