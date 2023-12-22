«Я осуждаю сторонников ЛГБТ*»: рэпер Vacio извинился на камеру за участие в вечеринке Насти Ивлеевой

РИА «Новости» опубликовало видео, на котором рэпер Vacio, пришедший на «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке на пенисе, извиняется за свой поступок.
На записи Николай Васильев (настоящее имя артиста) говорит, что хотел удивить гостей закрытого мероприятия, дресс-код которого был указан как «почти голый», поэтому и придумал такой образ. По словам Васильева, он «оказался замешан» в видео с участниками вечеринки, которых «абсолютно не знает».
«Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды. Я осуждаю сторонников ЛГБТ», — заявил рэпер.
Вскоре РИА «Новости» отредактировало видео, добавив фрагмент, где Васильев извиняется за «оскорбление чувств людей». Внимание на это обратили «Осторожно, новости». «Приношу свои извинения за то, что оскорбил чувства многих людей, в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео», — говорит артист в отредактированной версии ролика.
20 декабря в «Мутаборе» прошла «почти голая» вечеринка, которую посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости.
Z-патриотов, православных активистов и некоторых депутатов оскорбила вечеринка. В частности общественники возмутились нарядом Vacio, который пришел на ивент в одном носке, надетом на половой член, а также роликом, где гости вечеринки трогают этот носок и стягивают его.
Члены ФПБК и общественного движения «Зов народа» потребовали проверить Настю Ивлееву на экстремизм и пропаганду ЛГБТ. Вечером 21 декабря в «Мутабор» пришли силовики с обысками. Однако вторая часть вечеринки — уже для всех желающих — все же состоялась.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.