Netflix назвал дату релиза третьего сезона «Бриджертонов»

Третий сезон сериала «Бриджертоны» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в мае 2024 года. Об этом стало известно из анонса, который компания опубликовала на своем ютуб-канале.
Сезон будет разделен на две части. Первая выйдет 16 мая, а вторая появится на платформе 13 июня. Всего Netflix представит восемь новых эпизодов.
В них основное внимание будет уделено отношениям Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона. Главным сценаристом сезона станет Джесс Браунелл — она заменит Криса Ван Дусена.
В третьем сезоне не примут участие Фиби Дайневор и Реже-Жан Пейдж — звезды первого сезона. Но к своим ролям вернутся Джонатан Бейли, Никола Колан, Сабрина Бартлетт, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и Рут Геммелл.
Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.
Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон и ее отношениям с герцогом Гастингсом. В центре второго сезона оказался брат Дафны — Энтони. Пейдж в продолжении шоу не появился, однако Дайневор участвовала в новых эпизодах в качестве второстепенного персонажа.
В мае 2023 году на Netflix также вышел приквел «Бриджертонов» — сериал «Королева Шарлотта: история Бриджертонов». В нем сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. «Афиша Daily» рассказывала о проекте подробно здесь.