Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»

Британская актриса Фиби Дайневор, исполнившая роль Дафны в сериале «Бриджертоны», не появится в третьем сезоне шоу. Об этом она рассказала в интервью Screen Rant.
Дайневор призналась, что на данный момент ее участие в проекте завершилось. Третий сезон мелодрамы о высшем свете Британии начал XIX века она намерена посмотреть в качестве обычной зрительницы.
Актриса отметила, что есть вероятность ее возвращения на экран в более поздних сезонах. Однако пока у создателей шоу нет конкретных планов, касающихся персонажа Дайневор.
Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон и ее отношениям с герцогом Гастингсом, роль которого сыграл Реге-Жан Пейдж. В центре второго сезона оказался брат Дафны — Энтони. Пейдж в продолжении шоу не появился, однако Дайневор участвовала в новых эпизодах в качестве второстепенного персонажа.
Третий сезон сериала сосредоточится на судьбе младшего брата Дафны и Энтони — Колине Бриджертоне. Одним из центральных героев также будет Пенелопа Фезерингтон. Шоураннером третьего сезона (а также четвертого) выступит Джесс Браунелл. Дата релиза пока не объявлена.