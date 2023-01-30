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Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:50

Британская актриса Фиби Дайневор, исполнившая роль Дафны в сериале «Бриджертоны», не появится в третьем сезоне шоу. Об этом она рассказала в интервью Screen Rant.

Дайневор призналась, что на данный момент ее участие в проекте завершилось. Третий сезон мелодрамы о высшем свете Британии начал XIX века она намерена посмотреть в качестве обычной зрительницы.

Актриса отметила, что есть вероятность ее возвращения на экран в более поздних сезонах. Однако пока у создателей шоу нет конкретных планов, касающихся персонажа Дайневор.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.

Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон и ее отношениям с герцогом Гастингсом, роль которого сыграл Реге-Жан Пейдж. В центре второго сезона оказался брат Дафны — Энтони. Пейдж в продолжении шоу не появился, однако Дайневор участвовала в новых эпизодах в качестве второстепенного персонажа.

Третий сезон сериала сосредоточится на судьбе младшего брата Дафны и Энтони — Колине Бриджертоне. Одним из центральных героев также будет Пенелопа Фезерингтон. Шоураннером третьего сезона (а также четвертого) выступит Джесс Браунелл. Дата релиза пока не объявлена.

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