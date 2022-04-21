Второй сезон «Бриджертонов» снова побил рекорд по числу просмотров на Netflix

Второй сезон «Бриджертонов» стал самым популярным англоязычным сериалом за всю историю стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает IndieWire.

Продолжение шоу стартовало на стриминге 25 марта и набрало 627,11 млн часов просмотров за первые четыре недели после релиза. Сериал побил свой собственный рекорд первого сезона: он набрал 625,49 млн часов за 28 дней.

Теперь «Бриджертоны» занимают первое и второе место в рейтинге Netflix. Это первый проект, который удерживает сразу два первых места в топе по просмотрам. На третьей строчке — третий сезон «Очень странных дел» с 528,10 млн часов.

Что касается общего рейтинга популярности от Netflix (не только англоязычных шоу), лидирует по-прежнему южнокорейская «Игра в кальмара». За первые 28 дней после премьеры было просмотрено 1,65 млрд часов.

Впервые сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказывает об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.

Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В его основу легла книга Джулии Куин «Герцог и я», а второй базируется на романе «Виконт, который любил меня».