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Второй сезон «Бриджертонов» снова побил рекорд по числу просмотров на Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 17:19

Второй сезон «Бриджертонов» стал самым популярным англоязычным сериалом за всю историю стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает IndieWire.

Продолжение шоу стартовало на стриминге 25 марта и набрало 627,11 млн часов просмотров за первые четыре недели после релиза. Сериал побил свой собственный рекорд первого сезона: он набрал 625,49 млн часов за 28 дней.

Теперь «Бриджертоны» занимают первое и второе место в рейтинге Netflix. Это первый проект, который удерживает сразу два первых места в топе по просмотрам. На третьей строчке — третий сезон «Очень странных дел» с 528,10 млн часов.

Что касается общего рейтинга популярности от Netflix (не только англоязычных шоу), лидирует по-прежнему южнокорейская «Игра в кальмара». За первые 28 дней после премьеры было просмотрено 1,65 млрд часов.

Впервые сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказывает об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.

Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В его основу легла книга Джулии Куин «Герцог и я», а второй базируется на романе «Виконт, который любил меня».

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