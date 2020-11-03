Netflix опубликовал трейлер сериала «Бриджертон»

Шоу расскажет о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. В центре сюжета окажутся девушка на выданье Дафна Бриджертон и холостяк герцог Гастингс, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать. В этом им, судя по трейлеру, поможет таинственная леди Уислдаун, которая намерена писать обо всех событиях нового сезона.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер сериала «Бриджертон», поставленного по историческим романам американской писательницы Джулии Куин. Он выйдет на платформе 25 декабря 2020 года.

В сериале, который Variety назвал ««Сплетницей» в исторических костюмах эпохи Регентства», снялись Джули Эндрюс, Фиби Дайневор и Рене-Жан Пейдж. Продюсером экранизации выступила Шонда Раймс, известная по работе над сериалами «Скандал», «Анатомия страсти» и «Как избежать наказания за убийство».

В 2021 году на Netlix должен появиться третий сезон сериала «Ты». Стриминговый сервис недавно объявил о старте съемочного процесса.