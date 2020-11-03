Netflix опубликовал трейлер сериала «Бриджертон»

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер сериала «Бриджертон», поставленного по историческим романам американской писательницы Джулии Куин. Он выйдет на платформе 25 декабря 2020 года.
Шоу расскажет о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. В центре сюжета окажутся девушка на выданье Дафна Бриджертон и холостяк герцог Гастингс, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать. В этом им, судя по трейлеру, поможет таинственная леди Уислдаун, которая намерена писать обо всех событиях нового сезона.
В сериале, который Variety назвал ««Сплетницей» в исторических костюмах эпохи Регентства», снялись Джули Эндрюс, Фиби Дайневор и Рене-Жан Пейдж. Продюсером экранизации выступила Шонда Раймс, известная по работе над сериалами «Скандал», «Анатомия страсти» и «Как избежать наказания за убийство».
В 2021 году на Netlix должен появиться третий сезон сериала «Ты». Стриминговый сервис недавно объявил о старте съемочного процесса.