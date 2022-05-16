Третий сезон «Бриджертонов» будет посвящен истории любви Пенелопы и Колина

В центре внимания в третьем сезоне «Бриджертонов» окажутся отношения Пенелопы Фезеринтон и Колина Бриджертона. Об этом рассказал актер Люк Ньютон, который играет роль Колина, пишет Variety.

Каждый сезон хита Netflix посвящен кому‑то из сыновей или дочерей семьи Бриджертонов. В первом сезоне была раскрыта история любви Дафны Бриджертон и Саймона. Второй погрузился в роман Энтони Бриджертона и Кейт.

Сюжет шоу основан на серии книг Джулии Куин. Третий роман посвящен жизни Бенедикта Бриджертона, который учится в академии искусств, но создатели сериала решили пока отложить его историю.

Основной сценарист и продюсер «Бриджертонов» Крис Ван Дьюсен покинул проект после второго сезона. Его место займет Джесс Браунелл.

В ролях: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реже-Жан Пейдж, Джонатан Бейли, Никола Кохлан, Сабрина Бартлетт, Рут Геммелл и другие.