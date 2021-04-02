Актер Реге-Жан Пейдж не будет сниматься в продолжении сериала «Бриджертоны»

Британский актер Реге-Жан Пейдж, ставший известным благодаря роли герцога Гастингса в сериале «Бриджертоны», не появится во втором сезоне телешоу. Об этом стало известно из официального инстаграма проекта. История герцога завершена, поэтому теперь сериал сосредоточится на судьбах других героев — в первую очередь, виконта Энтони Бриджертона. Тем не менее, в новых эпизодах можно будет увидеть супругу Гастингса Дафну, сестру Энтони.

«Дафна останется преданной женой и сестрой, помогающей брату ориентироваться в предстоящем светском сезоне и том, что он может предложить — больше интриг и романтики, чем могут вынести мои читатели», — написали представители шоу от имени Леди Уистлдаун. Пейдж рассказал, что знал с самого начала, что его участие в проекте будет недолгим, и ему это понравилось. «Я прихожу, вношу свою лепту, а потом семейство Бриджертонов двигается дальше», — отметил он. «Я не ощущаю ничего, кроме волнения за „Бриджертонов“, которые продолжают двигаться и завоевывать земной шар. Но также есть ценность того, что эти истории завершаются», — сказал актер.

Пейдж назвал свое участие в сериале «поездкой всей жизни» и «абсолютным удовольствием». «Все это было за пределами того, что я мог бы вообразить. Любовь настоящая и будет только расти», — заключил он. Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей. Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В центре второго окажется ее брат Энтони.