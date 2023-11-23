Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Казахстане возобновили работу под брендом I’m

В Казахстане открылись бывшие рестораны «Макдоналдс» под брендом I’m. Запуском занималась казахстанская компания Food Solutions.
Владелец новых заведений поделился в инстаграме* новым дизайном, отчасти напоминающим «Макдоналдс». По всей стране открыто 24 ресторана.
В августе бывшим ресторанам «Макдоналдс» в Алматы дали имена. На зданиях появились вывески, на которых написано, например, «Мен Мәдиярмын» («Я Мадияр»), «Мен Юлиямын» («Я Юлия») и «Мен Арманмын» («Я Арман»).
В январе стало известно, что сеть завершит работу в Казахстане на фоне перебоев поставок мяса. По данным Bloomberg, после 24 февраля руководство корпорации запретило местной управляющей компании Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.