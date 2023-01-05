«Макдоналдс» планирует закрыть бизнес в Казахстане из‑за перебоев в поставках мяса

«Макдоналдс» хочет завершить работу в Казахстане на фоне перебоев в поставках мяса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Источники агентства заявляют, что после 24 февраля руководство корпорации запретило местным компаниям ТОО «Food Solutions KZ» закупать мясные котлеты в России.
Bloomberg замечает, что казахской компании не удалось перестроить схему поставок, так как закупка продукции в европейских странах и ее доставка по более высоким ценам привела бы к тому, что рестораны в республике работали бы в убыток.
Еще работа ресторанов сети в Казахстане и Беларуси усложняется арестом предпринимателя и владельца франшизы «Макдоналдса» в Казахстане, Беларуси и в нескольких регионах России Кайрата Боранбаева. Его задержали в марте в рамках уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
«Макдоналдс» в Казахстане работает более шести лет и является одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания. В сети из 24 ресторанов работают около 2000 человек.