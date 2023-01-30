Большинство ресторанов «Макдоналдс» в Казахстане возобновили работу, но без бренда

В Казахстане возобновил работу 21 из 24 ресторанов быстрого питания, которые раньше были открыты под брендом «Макдоналдс». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ТОО Food Solutions KZ, которая управляет сетью фастфуда в республике.
В Астане сейчас работает шесть и семи ресторанов, последний откроется 1 июня. Уже работают точки в Алма-Ате, Костанае и Караганде. Еще два заведения — в Актобе и Атырау — снова начнут обслуживать посетителей на этой неделе.
Пока рестораны работают без названия. Обновленное меню и новый бренд компания Food Solutions KZ озвучит чуть позже.
В начале января стало известно, что «Макдоналдс» хочет завершить работу в Казахстане на фоне перебоев в поставках мяса. По данным источников Bloomberg, после 24 февраля руководство корпорации запретило местным компаниям ТОО Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.
Гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов отмечал, что на месте «Макдоналдса» не планирует открываться «Вкусно — и точка», поскольку «это российская сеть, у нас она не может так называться». Тогда же он отмечал, что задача компании — как можно скорее возобновить работу ресторанов, даже если сперва они откроются без бренда.
Тем не менее, в середине января стало известно, что «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Она все еще находится на рассмотрении экспертной организации.