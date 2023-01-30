Большинство ресторанов «Макдоналдс» в Казахстане возобновили работу, но без бренда

Гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов отмечал, что на месте «Макдоналдса» не планирует открываться «Вкусно — и точка», поскольку «это российская сеть, у нас она не может так называться». Тогда же он отмечал, что задача компании — как можно скорее возобновить работу ресторанов, даже если сперва они откроются без бренда.