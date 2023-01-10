«А дальше развитие локальных поставщиков. И приведет ли оно к возврату бренда [„Макдоналдс“], я сейчас говорить не могу, потому что я на своем уровне это не решаю. Возможно, если они убедятся, что условия соответствуют, возможно, какие‑то геополитические вопросы будут решены, мы не исключаем такой вариант, но решать за них мы не можем», — уточнил Машанов.