ТОО Food Solutions KZ, которая управляет «Макдоналдс» в Казахстане, не планирует заменять американскую сеть российским аналогом под брендом «Вкусно — и точка». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Асета Машанова.
«„Вкусно — и точка“ — это российская сеть, у нас она не может так называться», — сказал Машанов. Он добавил, что сейчас Food Solutions KZ ищет новое название для казахстанской сети ресторанов.
«Мы занимаемся сейчас развитием локального бренда. Наша задача сейчас — возобновить работу ресторанов под новым брендом. Возможно, сейчас без бренда, позже — под новым брендом», — добавил гендиректор Food Solutions KZ.
В казахстанских ресторанах «Макдоналдс» работает около 2000 человек. По словам Асета Машанова, они продолжают получать зарплату. «Необходимо возобновить работы, чтобы все это продолжилось. Основная задача эта», — сказал он.
«А дальше развитие локальных поставщиков. И приведет ли оно к возврату бренда [„Макдоналдс“], я сейчас говорить не могу, потому что я на своем уровне это не решаю. Возможно, если они убедятся, что условия соответствуют, возможно, какие‑то геополитические вопросы будут решены, мы не исключаем такой вариант, но решать за них мы не можем», — уточнил Машанов.
В начале января стало известно, что «Макдоналдс» хочет завершить работу в Казахстане на фоне перебоев в поставках мяса. По данным источников Bloomberg, после 24 февраля руководство корпорации запретило местным компаниям ТОО Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.
Также работа ресторанов сети в Казахстане и Беларуси усложняется арестом предпринимателя и владельца франшизы «Макдоналдса» в Казахстане, Беларуси и в нескольких регионах России Кайрата Боранбаева. Его задержали в марте в рамках уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.