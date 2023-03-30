Бывший «Макдоналдс» в Беларуси и Казахстане переименовали в «Мы открыты!»

Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Беларуси открылись под названием «Мы открыты!». Такое же название они получили и в Казахстане, сообщает «Союзное вече».
Кроме привычного фастфуда, в ресторанах есть аналоги «Хэппи Мил» под названием «Кидс Мил» с деревянными игрушками внутри.
После ухода «Макдоналдса» из России сеть выкупил предприниматель Александр Говор. В июне 2022 года на Пушкинской площади в Москве открылся первый ресторан обновленной сети «Вкусно — и точка».
В ноябре сообщалось, что белорусские рестораны «Макдоналдс» вскоре тоже сменят название на «Вкусно — и точка».
В январе стало известно, что сеть завершит работу в Казахстане на фоне перебоев поставок мяса. По данным Bloomberg, после 24 февраля руководство корпорации запретило местной управляющей компании Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.