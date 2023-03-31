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Вывеска «Мы открыты» на бывших «Макдоналдсах» в Беларуси оказалась не логотипом бренда

Семён Гудошников
Сегодня в 17:29

Вывеска «Мы открыты» на ресторанах бывшей сети «Макдоналдс» в Беларуси — не логотип нового бренда. Об этом пишет РБК со ссылкой на управляющую компанию «КСБ Виктори Рестораны».

Там отметили, что до сих пор выбирают новое название. От гостей и сотрудников они получили более 1500 предложений по переименованию. Варианты рассматриваемых названий не приводятся.

Накануне газета парламентского собрания союза России и Беларуси «Союзное вече» заявила, что белорусские рестораны «Макдоналдс» переименовали в «Мы открыты!». Утверждалось, что под таким же названием экс-«Макдоналдсы» заработали и в Казахстане.

В феврале представитель Министерства торговли и интеграции Казахстана говорил, что «Мы открыты» — временное название. «Для регистрации определенного бренда нужно время. Сейчас эта компания прорабатывает казахстанское название таких ресторанов», — пояснил он.

После ухода «Макдоналдса» из России сеть выкупил предприниматель Александр Говор. В июне 2022 года на Пушкинской площади в Москве открылся первый ресторан обновленной сети «Вкусно — и точка».

В ноябре сообщалось, что белорусские рестораны «Макдоналдс» вскоре тоже сменят название на «Вкусно — и точка».

В январе стало известно, что сеть завершит работу в Казахстане на фоне перебоев поставок мяса. По данным Bloomberg, после 24 февраля руководство корпорации запретило местной управляющей компании Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.

Представители фирмы говорили, что не собираются открывать на месте «Макдоналдсов» рестораны «Вкусно — и точка».

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