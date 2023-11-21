Экс-гендиректор «Зимней вишни» вышла из колонии по состоянию здоровья, не отсидев и полсрока

Экс-гендиректора основного арендатора «Зимней вишни» Надежду Судденок, которую приговорили к тринадцати с половиной годам по делу о пожаре в ТЦ, освободили из колонии из‑за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда. Судденок не отсидела и половины срока.
В суде отметили, что у подсудимой заболевание, которое препятствует отбыванию наказания в колонии, а ее состояние заметно ухудшилось. Согласно показаниям врачей, лечить Судденок в колонии невозможно из‑за отсутствия необходимых условий и медицинских лицензий. О какой именно болезни речь, не уточняется.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. Погибли 60 человек, включая 37 детей, еще 147 человек пострадали.
Первые приговоры по делу о пожаре были оглашены в октябре 2021 года. Управляющая торговым центром Надежда Судденок, собственник ТЦ Юлия Богданова, охранник Сергей Антюшин, глава компании по обслуживанию противопожарной системы Игорь Полозиненко, инженер этой системы Александр Никитин и два пожарных получили от 5 до 14 лет колонии.
В декабре того же года экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам колонии, ее сын Эдуард Комков — к 10 годам. Бывшая замначальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей получила 7 лет лишения свободы, руководитель ООО «ИСК „Ресурс“», проводившего реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко — 15 лет.
В октябре 2022-го бывшему главе «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому назначили восемь лет колонии строгого режима. В июне 2023-го экс-главу кемеровского МЧС Александра Мамонтова приговорили к 10,5 года.