Экс-гендиректор «Зимней вишни» вышла из колонии по состоянию здоровья, не отсидев и полсрока

В суде отметили, что у подсудимой заболевание, которое препятствует отбыванию наказания в колонии, а ее состояние заметно ухудшилось. Согласно показаниям врачей, лечить Судденок в колонии невозможно из‑за отсутствия необходимых условий и медицинских лицензий. О какой именно болезни речь, не уточняется.