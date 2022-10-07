Бывший глава ТЦ «Зимняя вишня» получил восемь лет колонии строгого режима

Центральный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора и совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Также предпринимателю назначили штраф в размере 21 млн рублей. Как отметили в СК, для компенсации ущерба будут использованы земельные участки, жилая и коммерческая недвижимость Вишневского в России и Испании.

По данным следствия, в 2013–2014 годах гендиректор «Зимней вишни» передал взятку в 7 млн рублей группе людей во главе с начальником региональной инспекции Госстройнадзора Танзилей Комковой. Деньги были даны за «незаконные действия и бездействие» при осуществлении строительного и пожарного надзора во время реконструкции здания.

Процедура, отмечают в СК, была проведена без разрешения на строительство, а проект, предполагающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах, не был соблюден, но Госстройнадзор не устранил эти нарушения. Следствие считает, что пожар произошел по этой причине.

Изначально Вишневский утверждал, что деньги предназначались за официальное оформление разрешительных документов на ввод ТРЦ. Однако позднее изменил показания и признал вину.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. Погибли 60 человек, включая 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Вишневский скрывался от следствия, его объявили в международный розыск и в 2019 году задержали в Польше. Через год его экстрадировали в Россию.

Первые приговоры по делу о пожаре были оглашены в октябре 2021 года. Собственник ТЦ, управляющая торговым центром, охранник, глава компании по обслуживанию противопожарной системы, инженер этой системы и два пожарных получили от 5 до 14 лет колонии.

В декабре того же года экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам колонии, ее сын Эдуард Комков — к 10 годам. Бывшая замначальника инспекции Стройнадзора Светлана Шенгерей получила 7 лет лишения свободы, руководитель ООО «ИСК „Ресурс“», проводившего реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко — 15 лет.