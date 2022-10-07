Реклама
Новости
Сборы российских фильмов за рубежом упали на две трети
10:06
Суд отложил заседание по делу Илона Маска, чтобы он успел закрыть сделку по покупке Twitter
10:02
Шейлин Вудли снимется в фильме Крейга Гиллеспи «Тупые деньги»
03:03
Roscosmos TV/YouTube
Анна Кикина стала первой россиянкой, полетевшей на МКС на корабле Crew Dragon
02:22
Prime Video представил трейлер «Беги, дорогая, беги» с Эллой Балинска
01:38
В Москве неподалеку от башни «Федерация» взорвались два автомобиля. Их поджег неизвестный
00:49
На Аляске задержали двоих россиян, которые приплыли с Чукотки на лодке
00:01
Норвегия ограничила доступ в порты российским рыбакам, хотя ранее делала для них исключение
вчера в 23:09
The Late Late Show with James Corden/YouTube
Вигго Мортенсен срежиссирует фильм «The Dead Don’t Hurt»
вчера в 22:46
Мультяшный A$AP Rocky появился в трейлере игры Need for Speed Unbound
вчера в 22:41
Вышел трейлер вестерна «Последняя охота». В нем снялся Джейсон Момоа
вчера в 21:48
Минюст признал иноагентами двух активистов движения «Весна»
вчера в 21:26
Патриарх Кирилл предложил духовенству и верующим два дня «молиться о здравии» Путина
вчера в 20:54
Третье уголовное дело против Кара-Мурзы*, Дуров против WhatsApp и другие новости дня
вчера в 20:43
Дайджест
«Он сломал мне нос»: девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани рассказала о насилии с его стороны
вчера в 20:35
Garage Dayz и симфонический оркестр сыграют хиты легендарной Metallica в Петербурге
вчера в 19:17
Rotten Tomatoes Trailers/YouTube
Дженнифер Лоуренс в роли ветерана Афганистана в трейлере «Causeway»
вчера в 19:05
На Аляске стартовал ежегодный конкурс на самого упитанного медведя
вчера в 18:06
Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. В нем 30 юридических и 7 физических лиц
вчера в 17:58
Сайт «Эха» — нового проекта «Эха Москвы» — начали блокировать в России
вчера в 17:48
Бывший глава ТЦ «Зимняя вишня» получил восемь лет колонии строгого режима
Семён Гудошников
Сегодня в 08:56

Центральный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора и совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Также предпринимателю назначили штраф в размере 21 млн рублей. Как отметили в СК, для компенсации ущерба будут использованы земельные участки, жилая и коммерческая недвижимость Вишневского в России и Испании.

По данным следствия, в 2013–2014 годах гендиректор «Зимней вишни» передал взятку в 7 млн рублей группе людей во главе с начальником региональной инспекции Госстройнадзора Танзилей Комковой. Деньги были даны за «незаконные действия и бездействие» при осуществлении строительного и пожарного надзора во время реконструкции здания.

Процедура, отмечают в СК, была проведена без разрешения на строительство, а проект, предполагающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах, не был соблюден, но Госстройнадзор не устранил эти нарушения. Следствие считает, что пожар произошел по этой причине.

Изначально Вишневский утверждал, что деньги предназначались за официальное оформление разрешительных документов на ввод ТРЦ. Однако позднее изменил показания и признал вину.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. Погибли 60 человек, включая 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Вишневский скрывался от следствия, его объявили в международный розыск и в 2019 году задержали в Польше. Через год его экстрадировали в Россию.

Первые приговоры по делу о пожаре были оглашены в октябре 2021 года. Собственник ТЦ, управляющая торговым центром, охранник, глава компании по обслуживанию противопожарной системы, инженер этой системы и два пожарных получили от 5 до 14 лет колонии.

В декабре того же года экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам колонии, ее сын Эдуард Комков — к 10 годам. Бывшая замначальника инспекции Стройнадзора Светлана Шенгерей получила 7 лет лишения свободы, руководитель ООО «ИСК „Ресурс“», проводившего реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко — 15 лет.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Вячеслав Вишневский
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение