Суд приговорил фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» к срокам от 5 до 14 лет колонии

Заводский районный суд в Кемерове огласил приговоры восьми фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне». Бывший гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова получила 14 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Управляющую «Зимней вишни» Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам колонии, техническому директору назначили наказание в виде 11 лет заключения, охранник ТЦ Сергей Антюшин получил 8 лет лишения свободы, глава компании по обслуживанию противопожарной системы — 6,5 лет, инженер противопожарной системы — 5,5 года, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин — 6 лет, пожарный Сергей Генин приговорен к 5 годам колонии за халатность при тушении огня.

В конце сентября суд признал виновными всех фигурантов первого дела о пожаре в «Зимней вишне».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. В результате инцидента погибли 64 человека, большинство из них дети.