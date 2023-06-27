Экс-главу кемеровского МЧС приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10,5 года колонии общего режима экс-главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.
Мамонтова признали виновным по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) и по части 3 статьи 160 (растрата в особо крупном размере).
Экс-главе регионального МЧС также назначили штраф в 900 тыс. рублей и лишили права занимать государственные должности в течение двух лет.
По версии следствия, Мамонтов и главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев знали о нарушениях пожарной безопасности в «Зимней вишне», но не проводили проверку здания. Оба фигуранта вину не признали.
МЧС выступало в поддержку обвиняемых. Там говорили, что Мамонтов и Терентьев характеризовались по месту службы исключительно позитивно, и «было выявлено достаточно обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины».
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. Погибли 60 человек, включая 37 детей, еще 147 человек пострадали.
Первые приговоры по делу о пожаре были оглашены в октябре 2021 года. Собственник ТЦ Юлия Богданова, управляющая торговым центром Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, глава компании по обслуживанию противопожарной системы Игорь Полозиненко, инженер этой системы Александр Никитин и два пожарных получили от 5 до 14 лет колонии.
В декабре того же года экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам колонии, ее сын Эдуард Комков — к 10 годам. Бывшая замначальника инспекции Стройнадзора Светлана Шенгерей получила 7 лет лишения свободы, руководитель ООО «ИСК „Ресурс“», проводившего реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко — 15 лет.
В октябре 2022-го бывшему главе «Зимней вишне» Вячеславу Вишневскому назначили восемь лет колонии строгого режима. По данным следствия, он дал взятку в 7 млн рублей, чтобы при реконструкции здания Госстройнадзор закрыл глаза на недочеты, связанные с пожарной безопасностью.