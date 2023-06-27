Экс-главу кемеровского МЧС приговорили к 10,5 года по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Первые приговоры по делу о пожаре были оглашены в октябре 2021 года. Собственник ТЦ Юлия Богданова, управляющая торговым центром Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, глава компании по обслуживанию противопожарной системы Игорь Полозиненко, инженер этой системы Александр Никитин и два пожарных получили от 5 до 14 лет колонии.