Суд в Кемерове смягчил наказание собственнику «Зимней вишни», арендатору и техническому директору

Дополнительные ограничения наложили и на других фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Игорю Полозиненко (директору компании «Системный интегратор», которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ) и Александру Никитину (инженеру компании) запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасности. Они были приговорены к 6,5 и 5,5 года лишения свободы, однако Никитин уже освобожден в связи с истечением срока отбывания наказания.