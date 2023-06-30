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Суд в Кемерове смягчил наказание собственнику «Зимней вишни», арендатору и техническому директору

Виктория Шанина
Сегодня в 10:03

Кемеровский областной суд смягчил на два месяца наказание собственнику ТРЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, гендиректору основного арендатора Надежде Судденок и техническому директору собственника ТРЦ Георгию Соболеву. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о наказании по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд убрал отягчающее обстоятельство о совершении преступления организованной группой.

Таким образом, наказание Богдановой сокращено до 13 лет 10 месяцев, Судденок — до 13 лет 4 месяцев, Соболеву — до 10 лет и 10 месяцев. Также им назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях.

Дополнительные ограничения наложили и на других фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Игорю Полозиненко (директору компании «Системный интегратор», которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ) и Александру Никитину (инженеру компании) запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасности. Они были приговорены к 6,5 и 5,5 года лишения свободы, однако Никитин уже освобожден в связи с истечением срока отбывания наказания.

Пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину, осужденным на 6 и 5 лет колонии общего режима, запретили занимать должности представителей власти в противопожарной службе. Генин также уже освобожден.

Ранее в июне Центральный районный суд Кемерово приговорил к 10,5 года колонии общего режима экс-главу МЧС Кузбасса Александра Мамонтова. По версии следствия, Мамонтов знал о нарушениях пожарной безопасности в «Зимней вишне», но не проводил проверку здания. Свою вину он не признал.

Кроме того, по делу осуждены экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова (18 лет колонии) и ее сын Эдуард Комков (10 лет), бывшая замначальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей (7 лет), руководитель ООО «ИСК „Ресурс“», проводившего реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко (15 лет), экс-глава «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский (8 лет).

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. Погибли 60 человек, включая 37 детей, еще 147 человек пострадали.

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