Лорен Грэм рассказала, что Мэттью Перри был горд и счастлив перед смертью

Грэм подчеркнула, что она все еще находится в шоковом состоянии из‑за смерти Перри. «Это действительно трагическая потеря, но он оставил после себя прекрасную работу. Никто не заставлял меня смеяться так сильно. Просто слезы текли ручьем. Просто было так радостно находиться рядом с ним и быть его другом», — добавила она.