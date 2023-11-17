Лорен Грэм рассказала, что Мэттью Перри был горд и счастлив перед смертью

Близкая подруга Мэттью Перри и звезда сериала «Девочки Гилмор» Лорен Грэм рассказала в утреннем выпуске программы CBS, что перед своей смертью актер был по-настоящему счастлив и горд.
«В последний год он так гордился книгой, которую написал, и тем, скольких людей она затронула. Это был успех, который дал ему такой уровень счастья, какого я не видела у него уже очень давно», — сказала она.
Грэм подчеркнула, что она все еще находится в шоковом состоянии из‑за смерти Перри. «Это действительно трагическая потеря, но он оставил после себя прекрасную работу. Никто не заставлял меня смеяться так сильно. Просто слезы текли ручьем. Просто было так радостно находиться рядом с ним и быть его другом», — добавила она.
Грэм и Перри познакомились во время съемок фильма «Птицы Америки» в 2008 году и продолжили общаться. В своих мемуарах «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» Перри поместил совместную фотографию с подписью: «Я и прекрасная Лорен Грэм».
Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти Перри. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.
Позже Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс сделали личные заявления. Прочитать их можно здесь. Затем память Перри почтили Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу.