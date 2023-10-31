Автобиография Мэттью Перри стала самой продаваемой книгой в США, обогнав новые мемуары Бритни Спирс

«Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» обогнали долгожданные мемуары Бритни Спирс на Amazon. На 250 страницах Перри рассказал о своей борьбе с зависимостью: он потратил 9 млн долларов, пытаясь стать трезвым, признав, что он посетил 6000 собраний анонимных алкоголиков, 15 раз проходил курс реабилитации и 65 раз — курс детоксикации. «Я должен быть мертв», — написал актер в прологе.