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Автобиография Мэттью Перри стала самой продаваемой книгой в США, обогнав новые мемуары Бритни Спирс

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:53

Книга воспоминаний звезды «Друзей» Мэттью Перри вернулась на первое место в книжных чартах США и Великобритании после смерти актера, сообщает Daily Mail. Она была издана почти год назад.

«Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» обогнали долгожданные мемуары Бритни Спирс на Amazon. На 250 страницах Перри рассказал о своей борьбе с зависимостью: он потратил 9 млн долларов, пытаясь стать трезвым, признав, что он посетил 6000 собраний анонимных алкоголиков, 15 раз проходил курс реабилитации и 65 раз — курс детоксикации. «Я должен быть мертв», — написал актер в прологе.

«Афиша Daily» публиковала фрагмент из мемуаров Перри. В нем актер писал, как в 1999 году ему предложили сняться в «Девяти ярдах».

Мэттью Перри не стало 28 октября. Актера нашли утонувшим в гидромассажной ванне собственного дома, вероятно, после сердечного приступа. Ему было 54 года.

Подробности по теме
«Хотите, чтобы я была хорошей? Пошли вы». Что мы узнали из мемуаров Бритни Спирс
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Бритни СпирсМэттью Перри
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