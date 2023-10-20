Депутат из Татарстана, раскритиковавший Кадырова, извинился

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — с недоумением сказал парламентарий.