Депутат из Татарстана, раскритиковавший Кадырова, извинился

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев, возмутившийся присвоением звания Героя Чечни сыну Рамзана Кадырова за избиение человека, извинился за излишнюю эмоциональность. Об этом пишет «Бизнес Online».
«Выступая на заседании Госсовета республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», — сказал депутат.
Хамаев раскритиковал Кадырова накануне во время заседания парламента Татарстана (в это время депутаты рассматривали региональный проект о патриотическом воспитании).
«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — с недоумением сказал парламентарий.
Местное издание Inkazan отметило, что после высказывания в зале Госсовета поднялся гул. В ответ на это Хамаев произнес: «Если не нравится — можете подойти после заседания». «Разберемся», — пообещал спикер парламента Фарид Мухаметшин.
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что слова депутата — это его личное мнение и они не относятся к позиции мусульман республики.