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Еще одну песню «Порнофильмов» запретили в России

Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

Песня группы «Порнофильмы» «Это пройдет» попала в реестр запрещенной информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода»*.

В список Роскомнадзора внесли две ссылки на тексты и аккорды композиции. Сделано это было по требованию неуказанного госоргана. «Роскомсвобода» предполагает, что этим органом была Генпрокуратура.

Песня «Это пройдет» пропала из «Яндекс Музыки». При этом остальные треки с одноименного альбома группы остались на музыкальном сервисе. В «VK Музыке» и «Звуке» композицию еще можно найти.

«Афиша Daily» включала «Это пройдет» в десятку главных песен о милиции и полиции на русском языке. «В своей хронике текущих событий „Порнофильмы“ рассказывают о системе как об однозначном зле, которое и посадит в тюрьму по неправосудному приговору, и будет пытать, и будет бить на митингах. И нет этому конца», — писал о ней музкритик Николай Овчинников.

В 2021 году волгоградский суд признал песню «Порнофильмов» «Нищих убивай!» экстремистским материалом. Адвокатам «Сетевых свобод» удалось обжаловать это решение, но в сентябре 2022-го суд повторно признал композицию экстремистской.

В сентябре 2023 года Минюст внес солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова в список иноагентов. По мнению ведомства, музыкант открыто поддерживал Украину и формировал «антироссийские взгляды».

* «Роскомсвобода» внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

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