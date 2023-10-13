Еще одну песню «Порнофильмов» запретили в России

«Афиша Daily» включала «Это пройдет» в десятку главных песен о милиции и полиции на русском языке. «В своей хронике текущих событий „Порнофильмы“ рассказывают о системе как об однозначном зле, которое и посадит в тюрьму по неправосудному приговору, и будет пытать, и будет бить на митингах. И нет этому конца», — писал о ней музкритик Николай Овчинников.