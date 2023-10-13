Еще одну песню «Порнофильмов» запретили в России

Песня группы «Порнофильмы» «Это пройдет» попала в реестр запрещенной информации. На это обратила внимание «Роскомсвобода»*.
В список Роскомнадзора внесли две ссылки на тексты и аккорды композиции. Сделано это было по требованию неуказанного госоргана. «Роскомсвобода» предполагает, что этим органом была Генпрокуратура.
Песня «Это пройдет» пропала из «Яндекс Музыки». При этом остальные треки с одноименного альбома группы остались на музыкальном сервисе. В «VK Музыке» и «Звуке» композицию еще можно найти.
«Афиша Daily» включала «Это пройдет» в десятку главных песен о милиции и полиции на русском языке. «В своей хронике текущих событий „Порнофильмы“ рассказывают о системе как об однозначном зле, которое и посадит в тюрьму по неправосудному приговору, и будет пытать, и будет бить на митингах. И нет этому конца», — писал о ней музкритик Николай Овчинников.
В 2021 году волгоградский суд признал песню «Порнофильмов» «Нищих убивай!» экстремистским материалом. Адвокатам «Сетевых свобод» удалось обжаловать это решение, но в сентябре 2022-го суд повторно признал композицию экстремистской.
В сентябре 2023 года Минюст внес солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова в список иноагентов. По мнению ведомства, музыкант открыто поддерживал Украину и формировал «антироссийские взгляды».
* «Роскомсвобода» внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.