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Минюст РФ признал иноагентом солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:08

Минюст РФ признал иноагентами солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова и еще пятерых человек.

По мнению ведомства, Котляров «открыто выступал в поддержку Украины», создавал материалы иноагентов, занимался формированием «антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан» России, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России, и распространял недостоверную информацию о политике российских властей.

Помимо Котлярова, иноагентами признали журналиста Андрея Мальгина, политика Наталью Пелевину, режиссера Мумина Шакирова, историка Николая Митрохина и депутата из города Ефремова Ольгу Подольскую.

Мальгин, как указали в министерстве, формировал негативный образ России и Российской армии и поддерживал ВС Украины, создавал и распространял сообщения иноагентов, работал с СМИ-иноагенте и распространял недостоверные данные о политике властей России.

Пелевина формировала антироссийские взгляды, была респондентом на «информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ», негативно высказывалась о россиянах и распространяла недостоверную информацию о властях РФ.

Шакиров также распространял недостоверную информацию, выступал против военных действий на территории Украины, формировал антироссийские взгляды, был респондентом на площадках иностранных СМИ, создавал материалы иноагентов и распространял их, работал в СМИ-иноагенте.

Митрохин поддерживал украинскую армию и выступал против СВО, формировал негативный образ армии России, «активно взаимодействовал с иностранными агентами», распространял недостоверные данные о властях России и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Кроме того, он «является научным сотрудником исследовательского центра в Германии», отметили в Минюсте.

Подольская же участвовала в деятельности нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации, выступала против военной операции на Украине, создавала материалы иноагентов, распространяла их, а также недостоверную информацию о российских властях.

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