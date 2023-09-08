Минюст РФ признал иноагентом солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова

Митрохин поддерживал украинскую армию и выступал против СВО, формировал негативный образ армии России, «активно взаимодействовал с иностранными агентами», распространял недостоверные данные о властях России и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Кроме того, он «является научным сотрудником исследовательского центра в Германии», отметили в Минюсте.