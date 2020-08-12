11 августа 2010 года, вышедший из‑под ареста Noize MC выпустил трек «Сталинград (10 суток в раю)», где рассказывал о милицейском насилии и неправосудных делах. Вспоминаем эту и другие песни и смотрим, как менялся образ милиционера/полицейского в русскоязычной поп-музыке.

ДДТ «Милиционер в рок-клубе»

Красочная история о милиционере, который прекрасно осознает свой конформизм, но не стремится вырваться из его пут. Одна из лучших песен ранних ДДТ. «Каста» «Гончая»

В середине нулевых представитель сил правопорядка еще мог быть слабым звеном в городской пищевой цепочке. Потому и в песне «Касты» милиционер сам просит героев о помощи. Спустя почти полтора десятилетия такая юмористическая зарисовка уже непредставима, а лидер «Касты» Влади снимается в роликах про совсем не смешное полицейское насилие. NRKTK «Менты веселятся»

Вроде бы юмористический, но пугающе реалистичный трек Андрея Касая и Евгения Горбунова с рефреном «менты веселятся, когда их боятся». Полицейское насилие даже сквозь призму иронии не перестает быть насилием. Noize MC «Кури бамбук»

Собственно, за исполнение в Волгограде этой песни про правоохранителя, который защищает исключительно свои права, Noize MC сперва задержали, а потом арестовали на 10 суток. Якобы за неуважение к милиционерам. Noize MC «10 суток (Сталинград)»

Сатирическая поначалу и мрачная в конце, песня Noize MC наряду с его же «Мерседесом S666» стала символом перемен, случившихся с поп-музыкой в наступающих десятых. Подобных высказываний от кого‑то, кроме Шевчука и «Последних танков в Париже», тогда мало кто ждал. Вася Обломов «Кто хочет стать милиционером?»

Едкая, пусть и слегка прямолинейная, карикатура на российскую милицию, которая на момент издания трека как раз медленно превращалась в полицию. Как стало понятно впоследствии, толку от этого переименования не было. Нурминский «Мент на меня газует»

Рэпер из Татарстана Нурминский, как и его коллеги по близкому к шансону хип-хопу «Каспийский груз», воспринимает полицейского не как источник государственного насилия. Его встреча с правоохранителем — это просто встреча двух равносильных субъектов: «мент на меня газует, палочкой что‑то колдует, как бы мягко бы сказать, он со мной флиртует». Парой лет ранее «Каспийский груз», описывая глубинку, рассказывал о бессилии местной полиции: «тут даже мент вызывает ментов». Только бессилие это не как у «Касты», не юморное совсем. «Сомали в снегу» «Люцифер голодный»

«Сомали в снегу» — злое альтер эго рэпера Dino MC 47. Исполняющий под основным псевдонимом конформный ненапряжный хип-хоп, перевоплотившись, Тимур Кузьминых злобно анализирует происходящее вокруг. А в песне «Люцифер голодный» он пишет о правоохранителях как о самом ярком воплощении злобной и безжалостной власти: «Размах грандиозный, на погонах звезды, Люцифер голодный, климат тут морозный». «Порнофильмы» «Это пройдет»

Гражданский пафос группы Володи Котлярова немного плакатный — как у Васи Обломова, — но лучше так, чем никак. В своей хронике текущих событий «Порнофильмы» рассказывают о системе как об однозначном зле, которое и посадит в тюрьму по неправосудному приговору, и будет пытать, и будет бить на митингах. И нет этому конца. «Хадн дадн» «Звезды на плечах»

Одна из лучших песен с последнего альбома группа Вари Краминовой «Ностальгия» — о носителе «звезд на плечах». И эти самые плечи несут главному герою «много боли». Город — злая сила, а полицейский — ее самое яркое воплощение.

