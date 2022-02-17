Суд отменил решение о признании песни «Порнофильмов» экстремистской

Областной суд в Волгограде отменил решение районного суда о признании экстремистской песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката музыкантов Павла Чикова.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов, несмотря на возражения прокуратуры. Дело направлено на новое рассмотрение обратно в Дзержинский суд.

«Мы ходатайствовали о восстановлении срока обжалования, потому что об этом стало известно позже, и волгоградский суд принял жалобу, дал время для прокуратуры для подготовки возражений и направил дело в Волгоградский областной суд. То есть будет апелляционное рассмотрение с участием сторон», — заявил Чиков.

Минюст внес трек «Порнофильмов» в список экстремистских материалов, запрещенных на территории России, в конце ноября 2021 года. Официально причины такого решения не назывались.

В карточке суда в качестве ответчиков указаны не участники группы, а некие Ольга и Алексей Пастуховы. «Роскомсвобода» предполагает, что это люди, разместившие «Нищих убивай!» на своих страничках в соцсетях.