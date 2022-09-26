Реклама
Новости
Владимир Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену
20:26
Стрельба в ижевской школе, обещание Минобороны не ограничивать выезд и другие новости дня
20:22
Дайджест
Российская киноакадемия не будет выдвигать фильм на премию «Оскар» в 2022 году
20:06
Аэропорт Тюмени первым ограничил вылет российских мужчин за границу
19:24
ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за шпионскую акцию
19:13
РБК: российские власти решили сократить бюджетные расходы на утилизацию мусора
19:00
Минобороны: перемещения россиян на время мобилизации не будут ограничивать
18:46
Суд повторно признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
18:24
В Финляндию за выходные въехали почти 17 тыс. россиян
18:23
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Россияне раскупили все прямые авиабилеты в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца месяца
17:49
СМИ: ЕС планирует отложить введение потолка цен на российскую нефть из‑за разногласий между странами
17:33
Великобритания расширила список санкций против России из‑за референдумов
17:22
ЕК обсуждает принятие уклоняющихся от мобилизации россиян
17:02
Белый дом предупредил Россию о «катастрофических последствиях», если Кремль применит ядерное оружие
16:55
Клишас: усиление ответственности за уклонение от призыва не обсуждается
16:49
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Путин утвердил Геннадия Красникова на пост главы РАН
16:29
У клуба «16 тонн» в Москве открыли стрельбу
16:24
За семь дней российско-грузинскую границу пересекли 115 тыс. человек. У КПП скопились 3500 машин
15:49
В FIS опровергли возможность допуска лыжников из России на международные соревнования
15:37
От США до Казахстана: более 10 стран отказались признавать итоги референдумов
15:24
Суд повторно признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:24

Дзержинский районный суд Волгограда повторно признал песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистским материалом. Об этом сообщил телеграм-канал «Сетевые свободы».

Композицию снова запретили. По каким причинам это произошло, неизвестно. «Сегодня в судебном заседании огласили только резолютивную часть решения, поэтому мы пока не знаем, на чем основаны выводы суда», — отметил источник.

Ранее в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики подтвердили, что трек «Нищих убивай!» относится к жанру сатиры и является практически дословным переводом песни «Kill the Poor» американской панк-группы Dead Kennedys.

Эксперты полностью согласились с позицией ответчиков и заявили, что песня не содержит призывов подражать лирическому герою. Смыслом произведения назвали резкое обличение убийства нищих богатыми и власть имущими.

Впервые песня «Нищих убивай!» была признана экстремистской в сентябре 2021 года после жалобы прокуратуры. Адвокатам «Сетевых свобод» удалось обжаловать это решение, после чего трек исключили из перечня экстремистских материалов.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение