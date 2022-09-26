Суд повторно признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской

Дзержинский районный суд Волгограда повторно признал песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистским материалом. Об этом сообщил телеграм-канал «Сетевые свободы».

Композицию снова запретили. По каким причинам это произошло, неизвестно. «Сегодня в судебном заседании огласили только резолютивную часть решения, поэтому мы пока не знаем, на чем основаны выводы суда», — отметил источник.

Ранее в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики подтвердили, что трек «Нищих убивай!» относится к жанру сатиры и является практически дословным переводом песни «Kill the Poor» американской панк-группы Dead Kennedys.

Эксперты полностью согласились с позицией ответчиков и заявили, что песня не содержит призывов подражать лирическому герою. Смыслом произведения назвали резкое обличение убийства нищих богатыми и власть имущими.