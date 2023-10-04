Британский премьер Сунак предложил ежегодное повышение разрешенного возраста курения

В правительстве считают, что предложение может почти полностью свести на нет курение среди молодежи уже к 2040 году, а к 2075-му курящих станет на 1,7 млн меньше. Курение не будет криминализировано, а поэтапные изменения означают, что любой, кто может легально покупать сигареты сейчас, не будет лишен возможности делать это в будущем, пояснили там. Сунак также добавил, что его правительственная команда примет меры по ограничению доступности вейпов для детей.