Британский премьер Сунак предложил ежегодное повышение разрешенного возраста курения

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил ежегодно повышать возраст, позволяющий англичанам покупать сигареты, на один год, пока это не распространится на все население. Об этом сообщает AP News.
Сунак пояснил, что 14-летнему подростку больше «никогда законно не будет продана сигарета». Предлагаемое изменение закона сделает легальную продажу табачных изделий лицам, родившимся 1 января 2009 года или после, правонарушением.
«Люди начинают курить в молодости. Четверо из пяти курильщиков закурили к 20 годам. После этого подавляющее большинство пытается бросить курить. <…> Если бы мы могли разорвать этот порочный круг, если бы мы могли остановить начало, тогда мы были бы на пути к победе над самой главной причиной предотвратимой смертности и болезней в нашей стране», — заявил Сунак.
В правительстве считают, что предложение может почти полностью свести на нет курение среди молодежи уже к 2040 году, а к 2075-му курящих станет на 1,7 млн меньше. Курение не будет криминализировано, а поэтапные изменения означают, что любой, кто может легально покупать сигареты сейчас, не будет лишен возможности делать это в будущем, пояснили там. Сунак также добавил, что его правительственная команда примет меры по ограничению доступности вейпов для детей.
Если парламент одобрит это предложение, законодательные изменения вступят в силу только в Англии, но не в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе. В настоящее время в Англии разрешено курить с 18 лет.
В 2023 году в Новой Зеландии заработал закон, запрещающий покупку табачных изделий для родившихся после 1 января 2009 года. Последовать примеру этой страны предлагали и в Госдуме, а в начале октября появилась инициатива об уголовной ответственности за вовлечение детей в курение. РФ входит в число стран, активнее всего защищающих население от курения и его негативного воздействия.