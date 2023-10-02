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В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за вовлечение детей в курение

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:19

В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за вовлечение детей в потребление табачной продукции. Об этом стало известно из публикации в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предложила группа депутатов, в число которых входит глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Изменения планируется внести в главу о преступлениях против семьи и несовершеннолетних.

Согласно инициативе, граждане, которые дважды в течение года получали административное наказание за аналогичное преступление, должны попасть под действие новой статьи 151.3 УК РФ.

Если суд признает их виновными, им грозит штраф до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Также статья предусматривает другие варианты наказания: обязательные работы до 240 часов, исправительные работы до года или ограничение свободы до года.

Законопроект указывает, что родители, родственники, опекуны и педагоги могут получить более строгое наказание за вовлечение детей в потребление табака или никотиносодержащей продукции.

Штраф для них могут увеличить до 200 тыс. рублей или суммы зарплаты или дохода за два года, обязательные работы могут составить 360 часов, а исправительные — длиться до двух лет. Максимальное ограничение свободы по новой статье предлагается также сделать двухлетним, а арест — шестимесячным.

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Павел Крашенинников
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