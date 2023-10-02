В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за вовлечение детей в курение

Если суд признает их виновными, им грозит штраф до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Также статья предусматривает другие варианты наказания: обязательные работы до 240 часов, исправительные работы до года или ограничение свободы до года.