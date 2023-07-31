Россия вошла в число стран, активнее всего защищающих население от курения

Всего в мире, по данным ВОЗ, порядка 71% населения так или иначе охвачены мерами по защите от табака. Наиболее серьезно защищены жители Маврикия, Нидерландов, Бразилии и Турции. Тем не менее ежегодно в мире от воздействия вторичного табачного дыма умирают около 1,3 млн человек.