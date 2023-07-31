Россия вошла в число стран, активнее всего защищающих население от курения

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о «глобальной табачной эпидемии». В нем она назвала государства, которые лучше всего противодействуют курению.
В 74 странах, как отметили в докладе, ввели полный запрет на курение в общественных местах. В числе этих стран как раз оказалась Россия. Также власти РФ утвердили другие меры для борьбы с курением.
В частности, на пачках сигарет в России размещают предупреждающие сообщения о рисках употребления табака. Кроме того, в стране проводят медиакампании, информирующие население о вреде курения.
Влиятельные лица в России не могут рекламировать табачные изделия среди молодежи. Помимо этого, государство отслеживает использование гражданами электронных устройств для курения.
Всего в мире, по данным ВОЗ, порядка 71% населения так или иначе охвачены мерами по защите от табака. Наиболее серьезно защищены жители Маврикия, Нидерландов, Бразилии и Турции. Тем не менее ежегодно в мире от воздействия вторичного табачного дыма умирают около 1,3 млн человек.
«Хотя распространенность курения снижается, табак остается ведущей причиной предотвратимой смертности во всем мире, во многом по причине постоянных маркетинговых кампаний, проводимых табачной промышленностью», — заявил глобальный посол ВОЗ Майкл Блумберг.