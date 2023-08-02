Рак, морщины курильщика и просьба партнера: в сети рассказывают из‑за чего бросили курить

Пользователь реддита под ником Dry_Sale_3168 поинтересовался у юзеров, что в свое время заставило их бросить курить. За шесть дней тред собрал более 6000 комментариев.
Причины назывались совершенно разные: от страха смерти и большой траты денег до просьбы от партнера и разгара пандемии. Возможно, кому‑то из читателей данный материал поможет избавиться от пагубной привычки.
Перед прочтением редакция «Афиши Daily» предупреждает, что курение вредит вашему здоровью.
«5 января 1998 года, сразу после полуночи, я выкурил свою последнюю сигарету. Мне надоели расходы и кашель каждое утро», — RetroactiveRecursion.
«В один прекрасный день я просто решил, что с меня хватит. После этого решения я закурил в двух отдельных случаях и после этого больше никогда не притрагивался к сигаретам. Прошло 11 лет», — Oriopax.
«Заметил, что больше не чувствую никакого эффекта и что мне не нужно сжигать 200 баксов в месяц для этого. У меня оставалось две сигареты, и я использовал одну из них, чтобы забыть этот мысленный образ. Вторую положил в пакет с зиплоком и положил на подставку монитора компьютера как напоминание о том, что я могу курить в любое время, когда захочу. Через месяц я отдал ее соседу по комнате», — hackepeter420.
«Я курил 20 лет и знал, что хочу бросить. Однажды я спустился вниз за утренней сигаретой, собрался, принял душ, и меня просто вырвало», — FireyToots.
«Встретил девушку. Она сказала „хватит“. Спустя 15 лет и четверо детей я рад, что выбрал ее, а не сигареты», — jaytw522.
«Я сидел на диване и курил, а две мои собаки спали на диване прямо напротив меня. Я посмотрел на них, увидел дым в воздухе, который просто висел над ними, и подумал: „Я убиваю не только себя, но и их“. Я тут же затушил сигарету и больше никогда к ним не прикасался», — MareOfDalmatia.
«Я устал испытывать тревогу без веских причин, устал скрывать это от конкретных людей и не хотел, чтобы вокруг моего рта появились морщины курильщика», — brittney_thx.
«Узнала, что беременна. В тот же день бросила курить без оглядки после 10 лет курения», — a-tisket_a-tasket.
«Уверенность в том, что сигареты убивают меня так же, как они убили обоих моих родителей», — rsgriffin.
«Пандемия! Я был заядлым курильщиком (на вечеринках после нескольких кружек пива). Когда мы больше не могли общаться, у меня не было повода курить. Когда нам снова разрешили общаться (как только начали внедрять вакцины), я выкурил пару сигарет и обнаружил, что они совершенно отвратительные», — stoneyzepplin.
«Мне 21 год, и сегодня я докурю свою последнюю пачку! Я купил новую машину и подумал: зачем я вообще курю? Моя жизнь складывается хорошо, и я не должен разрушать ее. Последнее, чего я хочу, — это умереть от рака. Мы живем в интересное время. На наших глазах разворачиваются межпланетные путешествия, а я собираюсь умереть от рака? Ни за что», — xxdawidosx.