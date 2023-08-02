Рак, морщины курильщика и просьба партнера: в сети рассказывают из‑за чего бросили курить

«Заметил, что больше не чувствую никакого эффекта и что мне не нужно сжигать 200 баксов в месяц для этого. У меня оставалось две сигареты, и я использовал одну из них, чтобы забыть этот мысленный образ. Вторую положил в пакет с зиплоком и положил на подставку монитора компьютера как напоминание о том, что я могу курить в любое время, когда захочу. Через месяц я отдал ее соседу по комнате», — hackepeter420.