В Госдуме предложили запретить продажу сигарет родившимся позже 2009 года

В Госдуме предложили последовать примеру Новой Зеландии и запретить продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года. С такой инициативой выступил депутат нижней палаты Султан Хамзаев, сообщает «Лента.ру».
«К сожалению, у нас очень развит табачный лоббизм, он у нас крайне агрессивен. При этом государству выгодно бороться с табакокурением, ведь таким образом мы уменьшим число сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических», — заявил политик.
Он также добавил, что важно двигаться в интересах здоровья граждан, а не краткосрочных экономических выгод. При этом нельзя допустить, чтобы на замену табаку пришла какая‑то альтернатива, заметил Хамзаев.
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал идею. Однако первый зампред Федот Тумусов сказал, что такое ограничение необходимо хорошо продумать, чтобы не выросло количество контрафакта.
«Я за любые заперты, которые запрещают курение табака в любых формах, потому что без запрета достигнуть эффекта очень сложно. <…> Просто запретить легче всего, но мы можем получить обратный эффект. Можно обсудить это на комитете», — подчеркнул ок.
13 декабря власти Новой Зеландии приняли закон, вводящий пожизненный запрет на покупку табачных изделий для родившихся после 1 января 2009 года. Нововведение вступит в силу в 2023-м.