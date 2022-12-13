Новая Зеландия ввела пожизненный запрет на продажу табака для родившихся после 2009-го

Власти Новой Зеландии приняли закон, вводящий пожизненный запрет на покупку табачных изделий для родившихся после 1 января 2009 года. Об этом сообщает The Guardian.
Нововведение вступит в силу в 2023-м. Нарушение запрета будет наказываться штрафами до 150 тыс. новозеландских долларов (порядка 96 тыс. долларов США по текущему курсу). На вейпы и электронные сигареты действие закона не распространяется.
Документ при этом вводит ряд других ограничений. Замминистра здравоохранения страны Аиша Верралл заявила: «Количество магазинов, которые могут продавать табак, сократится до 600 вместо нынешних 6000». Закон также предполагает снижение уровня концентрации никотина в содержащих его изделиях.
Принятую правительством страны норму The Guardian называет первой в мире. По словам Верралл, сейчас в Новой Зеландии курят 8% взрослых. Полтора года назад курили 9,4% человек, десять лет назад — 16%. Как отмечает Reuters, в стране наблюдается один из самых низких показателей по распространению курения табака среди взрослого населения.