Новая Зеландия ввела пожизненный запрет на продажу табака для родившихся после 2009-го

Принятую правительством страны норму The Guardian называет первой в мире. По словам Верралл, сейчас в Новой Зеландии курят 8% взрослых. Полтора года назад курили 9,4% человек, десять лет назад — 16%. Как отмечает Reuters, в стране наблюдается один из самых низких показателей по распространению курения табака среди взрослого населения.