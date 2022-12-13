Реклама
Новости
Новая Зеландия ввела пожизненный запрет на продажу табака для родившихся после 2009-го
Денис Ламехов
Сегодня в 22:31

Власти Новой Зеландии приняли закон, вводящий пожизненный запрет на покупку табачных изделий для родившихся после 1 января 2009 года. Об этом сообщает The Guardian.

Нововведение вступит в силу в 2023-м. Нарушение запрета будет наказываться штрафами до 150 тыс. новозеландских долларов (порядка 96 тыс. долларов США по текущему курсу). На вейпы и электронные сигареты действие закона не распространяется.

Документ при этом вводит ряд других ограничений. Замминистра здравоохранения страны Аиша Верралл заявила: «Количество магазинов, которые могут продавать табак, сократится до 600 вместо нынешних 6000». Закон также предполагает снижение уровня концентрации никотина в содержащих его изделиях.

Принятую правительством страны норму The Guardian называет первой в мире. По словам Верралл, сейчас в Новой Зеландии курят 8% взрослых. Полтора года назад курили 9,4% человек, десять лет назад — 16%. Как отмечает Reuters, в стране наблюдается один из самых низких показателей по распространению курения табака среди взрослого населения.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»