Мэрилин Мэнсон урегулировал в досудебном порядке конфликт с женщиной, обвинившей его в изнасиловании

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон достиг соглашения с женщиной, которая обвинила его в изнасиловании. Он урегулировал конфликт с ней в досудебном порядке, сообщил Rolling Stone.
Рассмотрение судом иска против Мэнсона должно было начаться через неделю. Однако теперь этого не случится: дело будет аннулировано в течение 45 дней. Истица заявила СМИ, что сама не ожидала, что согласится на урегулирование конфликта.
Женщина, настоящее имя которой не раскрывается, отметила, что была полностью готова к судебному разбирательству. Но ей хотелось бы сохранить свое право на анонимность.
«В течение последних двух с половиной лет я молча терпела угрозы, травлю, харрасмент и различные формы запугивания, которые усилились в последние несколько недель», — пояснила предполагаемая жертва Мэнсона.
Она отметила, что музыкант присутствовал при даче показаний, из‑за чего девушка семь часов отвечала на вопросы под пристальным взглядом своего предполагаемого обидчика.
«Мне говорили, что такое почти ничего не случается, поскольку это жестоко, и что основной причиной этого может быть запугивание и причинение эмоционального страдания жертве», — добавила женщина.
Истица подчеркнула, что «никогда не заботилась о деньгах и всегда хотела только справедливости». «Самое главное, я могла бы рискнуть потерять свободу рассказывать свою историю, а это стоит больше всего на свете», — сказала она.
Условия соглашения между женщиной и Мэнсоном остаются в секрете. Адвокат музыканта отметил, что тот рад, что урегулировать ситуацию удалось за страховую выплату, которая «намного меньше, чем стоимость судебного разбирательства» для Мэнсона.
Ранее Мэнсон подобным образом заключил мировое соглашение с актрисой Эсме Бьянко, известной по сериалу «Игра престолов». Она также обвиняла артиста в изнасиловании и избиениях.
Кроме того, иски экс-ассистентки Мэнсона Эшли Уолтерс и модели Эшли Морган Смитлайн были отклонены. Смитлайн позднее вовсе отказалась от своих обвинений. В данный момент существует лишь один открытый иск против Мэнсона.