Мэрилина Мэнсона обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетней

«Когда она была еще ребенком, обвиняемый Уорнер целенаправленно и преднамеренно заложил основу, необходимую для запугивания и контроля. <…> Обвиняемый Уорнер часто заставлял истицу чувствовать себя одинокой и изолированной, говоря ей, что никто, кроме него, ее не понимает, включая ее семью. В то время истица верила обвиняемому», — утверждается в иске.