Мэрилина Мэнсона обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетней

Против американского рок-музыканта Брайана Уорнера, известного под псевдонимом Мэрилин Мэнсон, подали новый иск в суд: на этот раз его обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетней. Об этом сообщил Rolling Stone.
Согласно информации издания, артиста обвинили в растлении и неоднократных домогательствах, произошедших в 1990-х годах. Имя предполагаемой жертвы музыканта не раскрывается, в материалах дела она значится как Джейн Доу.
Женщина утверждает, что впервые столкнулась с Мэнсоном в 1995 году, когда ей было 16 лет. Музыкант пригласил ее и еще одну девушку в свой автобус, где узнал их возраст, класс школы, а также домашние адреса и телефонные номера.
Затем, по словам истицы, Мэнсон принудил ее к сексу. Возраст согласия в Техасе в то время составлял 17 лет. Джейн Доу заявила, что свидетелем изнасилования стал один из участников группы Мэнсона.
«Истица испытывала боль, была напугана, унижена и сбиты с толку. После того, как он закончил, обвиняемый Уорнер посмеялся над ней. <…> Затем обвиняемый Уорнер потребовал от истицы „убраться прочь“ из его автобуса», — указано в иске женщины.
По ее воспоминаниям, Мэнсон заявил, что, если она кому‑нибудь расскажет о произошедшем, он убьет и ее саму, и ее семью. После изнасилования, как заявляет истица, музыкант неоднократно звонил и писал ей, прося откровенные фото.
Через некоторое время после инцидента предполагаемая жертва Мэнсона начала, согласно ее собственным признаниям, употреблять алкоголь и наркотики. Это привело к злоупотреблению психоактивными веществами в последующие годы.
Доу желает привлечь Уорнера к ответственности за эмоциональное и сексуализированное насилие, которое продолжилось и после первого эпизода. Спустя несколько месяцев, как утверждает женщина, музыкант убедил ее приехать на его концерт в Новом Орлеане.
При новой встрече с истицей Мэнсон проявил себя еще более агрессивно. Он вновь изнасиловал девушку, которой на тот момент было 17 лет. После он заявил, что хотел бы встретиться с ней снова.
Доу не отказалась продолжить общение с Мэнсоном и его группой: впоследствии она еще несколько раз виделась с музыкантом и попала под его влияние. Во всех случаях Уорнер опять «домогался и насиловал» ее.
По мнению женщины, в то время Мэнсон добился психологического контроля над ней, из‑за чего она продолжала приезжать на его концерты и даже сопровождала его на протяжении четырех недель на гастролях.
«Когда она была еще ребенком, обвиняемый Уорнер целенаправленно и преднамеренно заложил основу, необходимую для запугивания и контроля. <…> Обвиняемый Уорнер часто заставлял истицу чувствовать себя одинокой и изолированной, говоря ей, что никто, кроме него, ее не понимает, включая ее семью. В то время истица верила обвиняемому», — утверждается в иске.
Вплоть до 19-летнего возраста истицы Мэнсон принуждал ее к сексу, манипулировал и эксплуатировал, считает предполагаемая жертва музыканта. Он также заставлял девушку заниматься сексом с другими участниками его группы или его помощником, контролировал все ее действия и снабжал наркотиками.
Нередко Мэнсон, по словам его бывшей подруги, оскорблял и унижал ее, высмеивал ее расовую принадлежность и телосложение. Все это происходило в то время, когда у Мэнсона была невеста. Встречи с Джейн Доу происходили, когда невесты музыканты не было рядом.
Джейн Доу заявила, что звукозаписывающие компании «были хорошо осведомлены об одержимости обвиняемого Уорнера сексуальным насилием и растлением детей». По ее мнению, преступления Мэнсона никогда не были должным образом расследованы, а работавшие с ним студии проявили халатность в их предотвращении.
«Этот иск выходит за рамки дела против названного хищника и напрвлен против звукозаписывающих лейблов, которые использовали преступное поведение своих артистов и извлекли из этого выгоду. Это обвинительный акт музыкальной индустрии за поддержку культуры, которая прославляет сексуальных преступников и защищает их», — заявила адвокат Карен Барт Мензис.