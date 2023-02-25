Эшли Морган Смитлайн отказалась от обвинений в сексуализированном насилии против Мэрилина Мэнсона

Ранее она утверждала, что Уорнер кусал и бил ее, резал ее тело ножом и засовывал свой кулак ей в рот во время секса, а также насиловал во время сна. Однажды музыкант сломал Смитлайн нос, а в другой раз метнул в нее нож, едва не задев лицо, говорила модель.