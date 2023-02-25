Эшли Морган Смитлайн отказалась от обвинений в сексуализированном насилии против Мэрилина Мэнсона

Модель Эшли Морган Смитлайн отозвала обвинения в сексуализированном насилии против Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Уорнер; под ним он фигурирует в документах суда), пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на ее иск.
Она утверждает, что актриса и бывшая невеста Уорнера Эван Рэйчел Вуд (первой обвинила музыканта еще в начале 2021 года) и другие «манипулировали» ею.
«Я поддалась давлению со стороны Эван Рэйчел Вуд, а также приближенных к ней лиц. Я выдвинула обвинения в изнасиловании и применении силы, которые не соответствовали действительности», — заявила Смитлайн. В числе приближенных она назвала актрису Эсме Бьянко — она также обвиняла Уорнера в насилии.
Ранее она утверждала, что Уорнер кусал и бил ее, резал ее тело ножом и засовывал свой кулак ей в рот во время секса, а также насиловал во время сна. Однажды музыкант сломал Смитлайн нос, а в другой раз метнул в нее нож, едва не задев лицо, говорила модель.
Представители артиста отрицали все заявления и настаивали на искажении фактов. По их словам, Уорнер состоял в отношениях со Смитлайн в течение одной недели и больше никогда ее не видел.
Кроме Эван Рейчел Вуд, Эсме Бяьнко и Эшли Морган Смитлайн о насилии и домогательствах музыканта рассказали еще несколько женщин. Подробности их исков в ноябре 2021-го опубликовал журнал Rolling Stone. Один из них позднее был отклонен из‑за истечения срока давности. По формальной причине отклонялось и заявление самой Смитлайн.