Суд отклонил иск модели Эшли Смитлайн, обвинившей Мэрилина Мэнсона в сексуализированном насилии

Cуд в Лос-Анджелесе отклонил иск модели Эшли Смитлайн, обвинившей Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Уорнер) в сексуализированном насилии, пишет NME.
Причина в том, что в октябре 2022 года адвокат Смитлайн отказался представлять ее интересы — и она не нашла нового до срока, который был установлен на декабрь. Однако девушка все еще может подать в суд на музыканта по тем же обвинениям.
Помимо сексуализированного насилия в их перечень входят намеренное причинение морального вреда, незаконное лишение свободы и ряд других. Девушка утверждала, что Уорнер кусал и бил ее, резал ее тело ножом и засовывал свой кулак ей в рот во время секса, а также насиловал во время сна.
Однажды музыкант сломал Смитлайн нос, а в другой раз метнул в нее нож, едва не задев лицо, заявила модель. Представители артиста отрицают все заявления и настаивают на искажении фактов. По их словам, Уорнер состоял в отношениях со Смитлайн в течение одной недели — и больше никогда ее не видел.
Первой подобные обвинения против него выдвинула актриса Эван Рейчел Вуд, затем о насилии и домогательствах музыканта рассказали еще несколько женщин. Подробности их исков в ноябре 2021-го опубликовал журнал Rolling Stone. Один из них позднее был отклонен из‑за истечения срока давности.