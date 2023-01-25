Мэрилин Мэнсон урегулировал иск Эсме Бьянко по делу о сексуализированном насилии

В иске Бьянко сказано, что во время их отношений в 2011 году Мэнсон контролировал каждый аспект ее жизни. Он говорил девушке, какую одежду она должна носить, не разрешал ей иметь собственный ключ от квартиры и диктовал, в какое время она должна спать. Во время близости музыкант неоднократно оставлял на теле подруги синяки.