Мэрилин Мэнсон урегулировал иск Эсме Бьянко по делу о сексуализированном насилии

Мэрилин Мэнсон достиг соглашения с актрисой из «Игры престолов» Эсме Бьянко о прекращении дела о сексуализированном насилии. Об этом сообщает Deadline.
«Бьянко согласилась урегулировать свои претензии к Брайану Уорнеру [настоящее имя музыканта] и Marilyn Manson Records, Inc», — сообщил изданию адвокат Мэнсона.
Ранее аналогичное заявление сделал адвокат актрисы, подметив, что его клиентка хочет «продолжать жить дальше и делать карьеру».
Детали урегулирования во внесудебном порядке не разглашаются. По данным Deadline, одна из сторон стремилась, чтобы это дело не рассматривалось в суде и не привлекало внимания общественности.
В иске Бьянко сказано, что во время их отношений в 2011 году Мэнсон контролировал каждый аспект ее жизни. Он говорил девушке, какую одежду она должна носить, не разрешал ей иметь собственный ключ от квартиры и диктовал, в какое время она должна спать. Во время близости музыкант неоднократно оставлял на теле подруги синяки.