Эван Рейчел Вуд рассказала, как Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее во время съемок клипа

Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что рок-музыкант Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее во время съемок клипа на песню «Heart-Shaped Glasses» в 2007 году. Об этом она рассказала в документальном фильме «Воскрешение Феникса», сообщил The Guardian.

Девушка призналась, что бывший возлюбленный договорился с ней о том, что они сымитируют секс в одной из сцен. Однако Мэнсон прямо во время съемки начал «проникать по-настоящему», пояснила актриса.

Вуд подчеркнула, что никогда не давала своего согласия на подобные действия. На момент инцидента артистке не было и 20 лет. Перед съемками ее напоили абсентом. По словам актрисы, она была едва в сознании и не могла толком воспротивиться действиям Мэнсона.

«Никогда не была на таких непрофессиональных съемках до этого дня. Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности. Никто не заботился обо мне», — сказала Вуд.

Она добавила, что не знала в то время, как постоять за себя, поскольку «была приучена и натренирована никогда не возражать». Однако актриса уверена, что всей съемочной команде «было очень дискомфортно» и они не знали, что делать.

Вуд заявила, что она чувствовала себя отвратительно после того дня, «будто сделала нечто постыдное». «Меня принудили к коммерческому сексуальному акту под ложным предлогом. Именно тогда против меня было совершено первое преступление», — считает теперь артистка.

Мэнсон, по словам бывшей подруги, в деталях описал, как именно она должна рассказать журналистам о работе над клипом. Музыкант ожидал от Вуд, что та сообщит СМИ, будто прекрасно и романтично провела время. «Все это не было правдой», — призналась она.

Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого Запада», год назад обвинила Мэнсона в абьюзе. Позднее музыканта обвинили в жестокости еще несколько женщин, в том числе бурлеск-танцовщица Эсме Бьянко, снимавшаяся в «Игре престолов», — она заявила, что рокер избивал и резал ее, публично унижал и контролировал всю ее жизнь.

Девушек, состоявших в романтических отношениях с Мэнсоном, поддержала бывшая жена певца Дита фон Тиз и его экс-невеста Роуз МакГоуэн. Обе артистки отметили, что сами не сталкивались с абьюзивным поведением рок-звезды, но верят словам пострадавших.