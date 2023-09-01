Женя Беркович и Светлана Петрийчук стали лауреатками премии «Камертон» имени Анны Политковской

В этот раз жюри учредило еще один специальный приз — «Камертон вопреки». Его присудили команде журналистов из разных СМИ, которые организовали марафон солидарности в поддержку политзаключенных «Ты не один». В рамках этой акции, прошедшей в июне, удалось собрать более 39 млн рублей. Поскольку лауреаты этого приза не могут находиться в России, их награду передали адвокату Анне Ставицкой.