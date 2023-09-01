Женя Беркович и Светлана Петрийчук стали лауреатками премии «Камертон» имени Анны Политковской

Журналистскую премию «Камертон» имени Анны Политковской присудили в этом году режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма из‑за спектакля. Об этом говорится на сайте «Новой газеты».
Премию за арестованных театральных деятельниц получили муж Беркович Николай Матвеев и актриса Мариэтта Цигаль-Полищук. Их вручала в Москве журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, которую недавно избили в Чечне.
Лауреатов этого года жюри премии выбрало единогласно. Ранее «Камертон», учрежденный в 2013 году, вручали исключительно журналистам.
В этот раз жюри учредило еще один специальный приз — «Камертон вопреки». Его присудили команде журналистов из разных СМИ, которые организовали марафон солидарности в поддержку политзаключенных «Ты не один». В рамках этой акции, прошедшей в июне, удалось собрать более 39 млн рублей. Поскольку лауреаты этого приза не могут находиться в России, их награду передали адвокату Анне Ставицкой.
Впервые в рамках награждения «Камертоном» организаторы провели аукцион в поддержку политзаключенных. Средства собирали для художницы Саши Скочиленко, обвиненной по статье о фейках про Российскую армию из‑за антивоенных ценников.
На торги выставили премию «Золотая маска», которую художница Ксения Сорокина получила за работу над спектаклем «Финист Ясный Сокол». При стартовой цене лота в 100 тыс. рублей его удалось продать за 500 тыс. Эту сумму предложил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, такую же сумму вне торгов направил на оплату адвокатов для Скочиленко один из гостей.
5 мая московский суд арестовал режиссерку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две «Золотые маски». Он посвящен девушкам, решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
Уголовное дело на Петрийчук и Беркович завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую проводил религиовед Роман Силантьев вместе с главой Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.
Экспертиза Силантьева выявила в «Финисте Ясном Соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
В мае Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил завести на Силантьева уголовное дело о разжигании вражды, усмотрев в его высказываниях антисемитизм. РЕК обнаружил антисемитизм в комментарии Силантьева телеграм-каналу Lomovka, в котором он заявил, что «не первый раз наблюдает, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским».
Позже просьбу Еврейского конгресса поддержало духовное управление мусульман России. Религиозная организация тоже попросила проверить слова Силантьева на антисемитизм.
* «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.